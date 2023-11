Nor Bö vyráží do boje o pátý velký glóbus. Davidové ubyly soupeřky, přesto vidí konkurenci

Sobotními závody smíšených štafet začne ve švédském Östersundu nová sezona Světového poháru biatlonistů. Hlavní českou nadějí je devátá žena minulého ročníku Markéta Davidová (26). Celkový triumf v seriálu obhajují Francouzka Julia Simonová (27) a Nor Johannes Thingnes Bö (30), který zaútočí na pátý velký glóbus. Vrcholem sezony bude v únoru mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

Davidová může potvrdit postavení v elitní desítce a bojovat o stupně vítězů. V minulé sezoně na ně vystoupila dvakrát. Přestože kariéru ukončila řada soupeřek jako Norky Marte Olsbuová Röiselandová, Tiril Eckhoffová, Němka Denise Herrmannová-Wicková či Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová, česká biatlonistka dál vidí silnou konkurenci.

"Je vidět, že se to obměňuje. U chlapů mi přijde, že to tolik není. Myslím, že ale ve výsledku je to úplně jedno. Přijde zase někdo nový. Ono se to tak točí, že nemám strach, že by se tam někdo neobjevil," řekla novinářům Davidová.

Vedle obhájkyně titulu Simonové, která byla v minulých měsících vyšetřována kvůli podvodu s kreditními kartami, se k favoritkám řadí Italka Lisa Vittozziová, Švédky Hanna a Elvira Öbergovy, nebo Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová.

Největšími vyzyvateli Boä by měli být krajan Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Francouzi Quentin Fillon Maillet a Emilien Jacquelin či Švéd Sebastian Samuelsson. "Myslím, že mu budou čelit v jednotlivých závodech, ale asi ne tak konzistentně, aby Johannesovi ten glóbus sebrali," uvedl na webu IBU bývalý reprezentant Michal Šlesingr.

Zákaz fluoru ve voscích

Norskou sílu ještě umocnil zákaz fluoru ve voscích. V předsezonních závodech v Sjusjöenu ohromili domácí biatlonisté běžeckými časy a nyní se ukáže, jaký je rozdíl mezi Nory a zbytkem světa. "Teď tohle téma celkem běží. Pokud nebudete mít konkurenceschopné lyže, tak ten sportovec může být sebelepší a neuspěje. Ukazuje to, jak je důležitá symbióza celého týmu," řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Českou jedničkou by měl být Michal Krčmář. Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018 prodělal v létě infekci cytomegalovirem, ale už je fit. V Östersundu jsou i Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček, Mikuláš Karlík a Adam Václavík. V týmu žen jsou s Davidovou Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. "Östersund je tradičním začátkem, který závodníky prověří. Je tam zima, vlhko, tma. Sněhové podmínky jsou teď na severu ale dobré," doplnil Rybář.

Sobotní závod smíšených štafet dvojic odstartuje ve 12:30, smíšená štafeta začne ve 14:50. V neděli jsou na programu vytrvalostní závody a příští týden se uskuteční štafety, sprinty a stíhací závody. Po Östersundu se Světový pohár přesune do rakouského Hochfilzenu, před Vánoci přijde na řadu nová zastávka ve švýcarském Lenzerheide. "Závodila jsem tam ještě v juniorech. Vím, že to tam trochu předělávali, ale líbilo se mi tam. Je tam fajn areál a docela těžké tratě," uvedla Davidová.

Vrcholem domácí MS

Vrcholem sezony bude mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, kam se vrátí po jedenácti letech. Šampionát se uskuteční od 7. do 18. února. "Bereme to ale, že je to sezona jako každá jiná. Domácí mistrovství světa se začne nejvíce řešit v přípravě před šampionátem, tedy až skončí závody v Anterselvě. Teď to ještě nemá smysl," řekl Rybář.

Sezonu ukončí v březnu podniky v americkém Soldier Hollow a kanadském Canmore. Závěrečné závody s hromadným startem se uskuteční 17. března. "Je to náročné z hlediska přesunu, časového posunu i financí. Chápu ale, že IBU chce dát těm kontinentům také šanci, aby se ten sport prezentoval a rozvíjel," dodal Rybář.