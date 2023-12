Zimní sporty ONLINE: Koudelka se prvních bodů do SP nedočkal, v Klingenthalu vyhrál Geiger

Sezona nabitá boji na sněhu a ledu už je v plném proudu a také tento víkend se máte na co těšit. Běžci na lyžích, sjezdaři, biatlonisté, skokani, sdruženáři, snowboardisté, rychlobruslaři, bobisté a mnozí další, ti všichni usilují o body do svých Světových pohárů. Díky tomuto online přenosu budete mít na Livesport Zprávách všechno na jednom místě a pěkně začerstva.

Neděle 10. prosince

17:48 – Německý skokan na lyžích Karl Geiger vyhrál i druhý závod SP v Klingenthalu. Roman Koudelka obsadil 42. místo a prvních bodů v sezoně se nedočkal.

16:40 – Český čtyřbob pilotovaný Dominikem Dvořákem vstoupil do sezony 14. místem na Světovém poháru v La Plagne. Druhý český stroj Adama Dobeše obsadil poslední, 16. příčku. Závod vyhrála německá posádka čtyřnásobného olympijského šampiona Francesca Friedricha.

13:46 – Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová skončila dvaadvacátá v závodě na 10 kilometrů volně na SP v Östersundu. Vyhrála Američanka Jessie Digginsová.

13:30 – Čeští biatlonisté doplatili ve štafetách na Světovém poháru v Hochfilzenu na špatnou střelbu. Ženy ve složení Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Jessica Jislová skončily po dvou trestných kolech a dvanácti dobitích osmé. Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Adam Václavík obsadili s bilancí 3+18 dvanácté místo. Oba závody vyhráli reprezentanti Norska. Více informací najdete v článku.

12:40 – Rychlobruslař Zdeněk Sejpal obsadil v Pekingu na Světovém poháru v shorttracku jedenácté místo v závodě na 1000 metrů. Dvaadvacetiletý reprezentant se probojoval až do finále B, ve kterém sice dojel poslední, ale už účastí v něm zaznamenal životní výsledek.

12:20 – Americké sjezdařce Breezy Johnsonové hrozí až dvouletý trest za porušení dopingových pravidel. Jedna ze soupeřek Ester Ledecké a lyžařka, jež má sedm pódiových umístění ve Světovém poháru, do vyřešení kauzy nebude závodit. Oznámila to na Instagramu. Nenastoupila proto už do sobotního sjezdu ve Svatém Mořici.

11:45 – Lyžař Michal Novák skončil osmnáctý v závodě na 10 kilometrů volnou technikou na Světovém poháru ve švédském Östersundu. Sedmadvacetiletý rodák z Karlových Varů ztratil zhruba minutu a čtvrt na vítězného Nora Haralda Amundsena, od umístění v první desítce ho dělilo deset sekund. Amundsen porazil o 8,1 sekundy krajana Simena Krügera, třetí byl další Nor Didrik Tönseth.

09:45 – Nepříznivé počasí nadále komplikuje alpským lyžařům i sjezdařkám sezonu. Ženy včetně olympijské vítězky Ester Ledecké či Terezy Nové dnes přišly o superobří slalom Světového poháru ve Svatém Mořici, muži nepojedou slalom ve Val d'Isere. Federace FIS oznámila, že po nočním dešti a sněžení nejsou sjezdovky bezpečné. V této sezoně nepříznivé počasí zrušilo již deset z 21 závodů.

V neděli ráno po vydatném nočním dešti i sněžení v obou střediscích jury rozhodla, že oba závody ruší. "Trať by nezaručila bezpečné a férové podmínky," oznámili francouzští pořadatelé necelé dvě hodiny před plánovaným startem. "Podmínky se přes noc dramaticky zhoršily," konstatovali organizátoři ze Svatého Mořice.

Sobota 9. prosince

18:10 – Německý skokan na lyžích Karl Geiger vyhrál závod Světového poháru na domácím můstku v Klingenthalu a jako první v této sezoně dokázal získat skalp Stefana Krafta. Dosud suverénní Rakušan, který ovládl všechny čtyři předchozí závody, skončil druhý o 1,2 bodu. Na stupně vítězů je doprovodil Japonec Rjoju Kobajaši.

Český reprezentant Roman Koudelka se ani při třetím startu v seriálu v sezoně bodů nedočkal. V prvním kole obsadil v mlhavém počasí 40. místo, se skokem dlouhým 113 metrů ho od postupu do finálové třicítky dělilo 13,5 bodu.

16:05 – Biatlonistka Tereza Voborníková se v sobotním stíhacím závodě v Hochfilzenu blýskla přesnou střelbou a posunula se o pět míst na jedenáctou příčku. Pro Češku je to druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru. V první dvacítce byly ještě Jessica Jislová a Lucie Charvátová. Stíhačky vyhráli Švédka Elvira Öbergová a Nor Johannes Thignes Bö. Z českých mužů byl nejlepší dvacátý Michal Krčmář. Více informací najdete v článku.

15:54 – Dominik Dvořák s Dominikem Záleským vstoupili do sezony Světového poháru 14. místem v závodě dvojbobů v La Plagne. Druhá česká posádka Adam Dobeš, Michal Dobeš byla sedmnáctá z devatenácti účastníků. Na první vítězství v kariéře dosáhl Švýcar Michael Vogt.

15:20 – Suverénní Johannes Hösflot Klaebo z Norska a Švédka Emma Ribomová ovládli sprinty na Světovém poháru v Östersundu. Kateřina Janatová, která jako jediná z českých zástupců prošla kvalifikací, vypadla hned ve čtvrtfinále a obsadila 20. místo. Michal Novák, jenž do závodního víkendu vstupoval jako třetí muž průběžného hodnocení SP, do vyřazovacích bojů těsně nepostoupil.

14:15 – Švýcarský favorit Marco Odermatt vyhrál potřetí obří slalom Světového poháru ve Val d'Isere. Úřadující mistr světa a olympijský vítěz vykročil za 15. pohárovým prvenstvím v disciplíně na mimořádně technicky náročné trati na sjezdovce Face de Bellevarde již v prvním kole a roli lídra zvládl. Druhého Rakušana Marca Schwarze porazil o 98 setin sekundy, třetí byl senzačně lyžař z Andorry Joan Verdu.

12:25 – V prvním sjezdu po návratu na lyže obsadila trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká 22. příčku. Ve Svatém Mořici měla dnes výrazně menší ztrátu než v pátečním superobřím slalomu, kde byla třiadvacátá. Poprvé od března 2022 vyhrála sjezd Světového poháru Američanka Mikaela Shiffrinová a připsala si již 91. vítězství v elitním seriálu. Pořadatelé kvůli zhoršení podmínek sjezd po 35 závodnicích ukončili. Více informací najdete v článku.

11:00 – Švýcarský lyžař Marco Odermatt vede po prvním kole obří slalom Světového poháru ve Val d'Isere. Úřadující mistr světa a olympijský vítěz zajel na mimořádně technicky náročné trati na sjezdovce Face de Bellevarde navzdory chybě v úvodu suverénně nejrychlejší čas a před druhou jízdou má náskok 65 setin sekundy před Henrikem Kristoffersenem z Norska.

Pátek 8. prosince

13:30 – Vicemistryně světa ve sjezdu Nina Ortliebová utrpěla krátce před startem dnešního superobřího slalomu Světového poháru ve Svatém Mořici vážné zranění a hrozí jí dlouhá pauza. Podle agentury APA je u rakouské lyžařky podezření na zlomeninu holenní a lýtkové kosti.

13:05 – Skeletonistka Anna Fernstädtová skončila v La Plagne ve druhém závodu Světového poháru čtrnáctá. Oproti startu sezony před třemi týdny na olympijské dráze v Číně si o čtyři příčky pohoršila, ale v těžkém a rychlém ledovém korytu se cítila spokojená. Nečekaně nejrychlejší byla Britka Tabitha Stoeckerová, jež oslavila triumf v 23 letech při teprve druhém startu v seriálu.

12:50 – Českým biatlonistům se sprint v rámci SP v Hochfilzenu příliš nevydařil. Michal Krčmář, jenž z nich byl nejlepší, zakončil závod až na 23. pozici. Pro vítězství si dojel Tarjei Boe, který byl o pět sekund rychlejší než jeho krajan Sturla Holm Laegreid. Třetí místo vybojoval Sebastian Samuelsson ze Švédska. Více informací najdete v článku.

12:10 – Ester Ledecká se vrátila po roce a tři čtvrtě do Světového poháru lyžařek 23. místem v superobřím slalomu ve Svatém Mořici. Úvodní rychlostní závod sezony vyhrála Italka Sofia Goggiaová, na niž česká reprezentantka ztratila 3,44 sekundy.

Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká, jež minulou sezonu vynechala kvůli komplikované zlomenině klíční kosti, startovala při comebacku s číslem 23. Zatímco v minulých dvou dnech při trénincích na sobotní sjezd panovalo ve švýcarském středisku slunečné počasí, dnes bylo zataženo, lehce sněžilo a v horní části padla mlha.

12:00 – Německá biatlonistka Franziska Preussová se zotavuje z koronaviru a vynechá nadcházející závody v Hochfilzenu, po nichž přijde o žlutý dres vedoucí ženy Světového poháru. O absenci devětadvacetileté Preussové informovala Mezinárodní biatlonová unie na svém webu.

"Franziska se potýká s následky onemocnění covid-19, které se u ní bohužel objevily hned po závodech v Östersundu. Stále není dostatečně fit na to, aby mohla závodit. V Hochfilzenu proto na startu nebude, zbytek sezony ohrožen není," řekl týmový doktor Sebastian Torka.