Sprint biatlonistů v Östersundu vyhrál Nawrath, Krčmář skončil ve třetí desítce

Sprint Světového poháru biatlonistů v Östersundu překvapivě vyhrál Němec Philipp Nawrath, který se ve třiceti letech poprvé dostal mezi elitou na stupně vítězů. Ukončil vítěznou sérii Johannese Thingnese Böa, jenž vyhrál všechny sprinty v minulé sezoně. Nejlepší český reprezentant Michal Krčmář po dvou trestných kolech obsadil 25. místo.

Nawrath navázal na německý double z vytrvalostního závodu a díky bezchybné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu porazil téměř o 19 sekund Nora Tarjeie Böa. Třetí příčku obsadil další norský reprezentant Vebjörn Sörum. Loňský suverén sprintů J. T. Bö tentokrát skončil až osmnáctý poté, co třikrát minul na střelnici a ztratil půl minuty na nejrychlejšího běžce Sebastiana Samuelssona ze Švédska.

Krčmář se o šanci na lepší výsledek připravil na první střelbě. Vleže první tři rány trefil, ale čtvrtou a pátou minul. Bojoval se zmrzlou rukou. "S ležkou nemůžu být spokojený, normálně s tím problém nemám. Zmrzla mi ruka a já jsem střílel jenom po paměti. Vůbec jsem neměl cit na spoušti. A jak jsem šel položkou dál a dál, tak se to zhoršovalo. Mrzí mě to, protože nebyly takové podmínky, se kterými bych se nemohl popasovat," řekl České televizi.

Jinak svůj výkon počínaje čistou střelbou vestoje hodnotil pozitivně. "Na stojku to pak bylo dobré, už to povolilo. Vrátilo mě to do závodu. Ta ležka udělala to, že to dneska nebude nějaký super výsledek. Zbytek závodu nebyl špatný," doplnil stříbrný olympijský medailista z roku 2018, který dnes na vítěze ztratil minutu a 51 sekund.

Bodoval jako jediný z českých reprezentantů. Do stíhacího závodu se dostali ještě Mikuláš Karlík, jemuž s jednou chybou na 41. místě utekl bod o jedinou desetinu sekundy, z 46. příčky Jonáš Mareček a z 54. místa Adam Václavík. První pod čarou byl Jakub Štvrtecký, jenž se po čtyřech trestných kolech zařadil na 61. místo.