České biatlonistky zajely vytrvalostní závod v Oslu skvěle. Voborníková s Davidovou jsou v TOP 10

Biatlonistka Tereza Voborníková (23) byla pátá ve vytrvalostním závodu v Oslu a zajela si životní maximum ve Světovém poháru. V prvním závodu po mistrovství světa v Novém Městě na Moravě se mezi nejlepší prosadily i desátá Markéta Davidová a jedenáctá Jessica Jislová. Michal Krčmář (33) obsadil v mužském závodě na 20 kilometrů patnáctou příčku. S jednou trestnou minutou ztratil téměř tři minuty na vítězného Nora Sturlu Holma Laegreida.

Poslední patnáctikilometrový závod sezony vyhrála domácí Norka Ingrid Landmark Tandrevoldová, malý glóbus za hodnocení disciplíny získala dnes čtvrtá mistryně světa Lisa Vittozziová z Itálie.

Ženy měly původně jet už ve čtvrtek, ale kvůli počasí byl závod odložen na pátek. Vzhledem ke špatné viditelnosti museli organizátoři ještě dnes o půl hodiny posunout start, ale nakonec se závod uskutečnil.

Voborníková udělala na střelnici jednu chybu ve třetí střelecké položce v leže a byla šestá s odstupem 1:08,6 minuty za Tandrevoldovou. O jedno místo vylepšila nejlepší kariérní výsledek, jehož dosáhla loni v březnu také na Holmenkollenu, ale ve sprintu.

"Jsem za to strašně ráda. Letos se mi žádný individuál nepovedl, takže jsem si dneska řekla, že se s tím nebudu crcat, nebudu nic vyměřovat a že to dopadne, jak to dopadne. Jsem hrozně ráda, že se to na střelnici sešlo. Trať mi tady svědčí, bylo to trošku ledovaté, z čehož já bývám trošku nešťastná, ale jinak jsme dnes měli moc dobré lyže," řekla Voborníková České televizi.

Mistryni světa z roku 2021 Davidovou připravily o lepší výsledek tři trestné minuty, Jislová chybovala stejně jako Voborníková jednou. Lucie Charvátová skončila se čtyřmi minutými terči na 45. pozici.

Vedoucí žena SP Tandrevoldová vyhrála s jednou chybou o 28,8 sekundy před Švédkou Elvirou Öbergovou a vynahradila si zklamání z Nového Města, kde vyšla v individuálních závodech medailově naprázdno. Třetí byla jiná Norka Ida Lienová.

Mezi muži vládl Laegreid

Z českých mužů se výrazněji prosadil jen Krčmář. Chyboval pouze na třetí položce. "Já jsem se závodem spokojený, udělal jsem maximum, co ve mně bylo. Na trati to nebylo vůbec dobré. Asi se projevilo, že jsem po Novém Městě onemocněl, hodně jsem se trápil. Tak jsem všechno úsilí vrhnul na střelnici," uvedl.

Stupně vítězů obsadili Norové. Zvítězil bezchybný Laegreid o 28,5 sekundy před Tarjeiem Böem, jehož o vítězství připravila chyba při poslední dvacáté ráně. Třetí skončil Vetle Sjaastad Christiansen o osm desetin před Francouzem Éricem Perrotem. Malý křišťálový glóbus získal dnes pátý Johannes Thingnes Bö z Norska.

Na desáté místo z MS na Vysočině nenavázal Tomáš Mikyska, s pěti chybami obsadil 57. místo. Absolvoval dnes poslední individuální závod v této sezoně. Na zbývající dvě zastávky SP do zámoří cestovat nebude, aby mohl rehabilitovat operované koleno. Vítězslav Hornig byl na 67. místě, Mikuláš Karlík na 78. příčce těsně před Jonášem Marečkem.