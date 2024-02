Bö o dostihnutí Björndalena: Ole je idol. Moc to pro mě znamená. Legenda ho chválila

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö (30) udělal rekordní tečku za mistrovstvím světa v Novém Městě na Moravě. Díky triumfu v závěrečném závodě s hromadným startem získal jubilejní 20. zlato ze světových šampionátů a vyrovnal na poslední chvíli bilanci legendárního krajana Oleho Einara Björndalena. Norské televizi NRK řekl, že si historického milníku velmi váží.

"Znamená to pro mě hodně. Ole je skutečný idol, takže dosáhnout stejného počtu vítězství jako on je skvělé." uvedl Bö. "Nikdy jsem si nemyslel, že takového čísla dosáhnu," doplnil.

Třicetiletý Bö vyrovnal Björndalena na třetí pokus. Ve čtvrteční štafetě dvojic doplatil na chyby Ingrid Landmark Tandrevoldové a byl třetí. V sobotní mužské štafetě zase skončil druhý kvůli třem trestným kolům finišmana Vetleho Sjaastada Christiansena.

"Dnes to byl krásný závod. Mistrovství světa nekončí, dokud není u konce závod s hromadným startem. Koncentroval jsem se na to, abych předvedl co nejlepší výkon. Od začátku jsme to vepředu rozjeli velmi rychle a snažili se být co nejlepší, abychom získali medaile," uvedl Bö, kterého na dalších pódiových příčkách doplnili Lotyš Andrejs Rastorgujevs a Francouz Quentin Fillon Maillet.

Čtyřnásobný vítěz Světového poháru získal v Novém Městě na Moravě medaili v každé disciplíně, vedle tří zlatých má také tři stříbrné a jeden bronz. Sedm cenných kovů na jednom šampionátu se mu podařilo vybojovat podruhé za sebou, vloni měl v Oberhofu bilanci 5-1-1. Celkem má ze světových šampionátu 38 medailí a od dalšího Björndalenova rekordu ho dělí sedm cenných kovů.

Björndalen: Johannes je skvělý člověk

Padesátiletý Björndalen o dvacet let mladšímu krajanovi pogratuloval. "Johannes je skvělý člověk, se kterým se dá být na stejném stupínku. Je to výborný biatlonista a teď jsme na tom oba stejně," uvedl osminásobný olympijský šampion pro norský web WG.

S blahopřáním se připojil také český závodník Michal Krčmář. "Je to člověk, který je nastavený jen na první místa. Já mu to ve finále přeju. Mám rád lidi, kteří překonávají rekordy a boří historické milníky. On je má před sebou a já mu jen fandím," uvedl Krčmář.

Podle reprezentačního trenéra Michaela Málka je těžké Björndalena s Böem srovnávat. "Za doby Oleho nebylo tolik disciplín jako teď, kdy jsou smíšené štafety nebo smíšené štafety dvojic. Možná by toho Björndalen měl také trochu víc, protože s Torou Bergerovou patřili ve své době ke špičkám biatlonu. Teď je ale zase konkurence vyrovnanější než dřív. Johannesovo vyrovnání Oleho je určitě milník, ale každá doba má svého hrdinu," řekl Málek.