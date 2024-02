Moravec o Böeovi a Björndalenovi: Největším biatlonistou je Johannes, Ole měl přesah k běhu

Podle bývalého biatlonisty Ondřeje Moravce (39) jsou jakákoliv srovnání dvacetinásobných mistrů světa Johannese Thingnese Böa (30) a Oleho Einara Björndalena (50) složitá. Bö je v jeho očích lepším biatlonistou, Björndalena však ocenil za přesah do běžeckého lyžování. Trojnásobný olympijský medailista Moravec novinářům řekl, že však na Böovi viděl během světového šampionátu v Novém Městě na Moravě větší motivaci než dřív.

"Těžko se to hodnotí. Největším biatlonistou je v mých očích asi Johannes. V Oleho éře nebyla tak velká konkurence jako dnes. Z globálního sportovního hlediska bych ale dal navrch Oleho, protože se motal do běžeckého lyžování a vyhrál zde i závod Světového poháru," uvedl Moravec.

Bö vyrovnal Björndalenův rekord 20 zlatých medailí z MS díky nedělnímu triumfu ve Vysočina Areně v závodě s hromadným startem. Rodák ze Strynu má celkem 38 medailí, o sedm méně než Björndalen. Dotáhnout ho může časem i v počtu individuálních výher ve Světovém poháru. Má jich 81, Björndalen zůstává v čele s 95.

"Na počet výher ho sfoukne jak nic. Počet medailí na mistrovství světa také udělá. Těžce se mu ale bude dělat olympiáda," podotkl Moravec. Po pěti kruhy má Björndalen zatím o tři zlaté medaile více (8:5), má také náskok v počtu celkových medailí (13:8). "Johannes má sice k dispozici více disciplín, ale pro Nory je olympiáda celkem vyhrocená," doplnil Moravec.

U Böa přesto viděl velký rozdíl v motivaci. V Novém Městě na Moravě vystupoval Nor hladověji než dříve. "Vidím na něm, jak chce strašně vyhrávat. Je to na něm znát víc než vloni," řekl Moravec. "Potkal jsem ho i po vytrvalostním závodě a to byl jak měsíček na hnoji. Úplně zářil. Určitě také pro něj znamenalo, že byl na stupních s bratrem Tarjeim," uvedl mistr světa ze smíšených štafet z roku 2015.

Zatímco Björndalen proslul tím, že ve svých dobách hledal různé zlepšováky, Bö je v tomto už dál. "Dnes na to mají týmy a lidí. On to nemusí dělat, někdo jiný to udělá za něj a jen mu řekne, dělej to takhle. A je na něm, jestli to bude dělat a ověří si to. Dobře, v této sezoně nevyhrál do Vánoc všechno, ale tady byl nejsilnější," uvedl Moravec.

Velkou výhodu vidí u Böa ve zdraví. Zatímco sezonu nezačínal v optimální formě, stihl se na vrchol výborně připravit. "Je silný. Někdy mi přijde, jako by se mu ani nechtělo. Chápu, že má rodinu, ale třeba ani nejezdí na spoustu společných kempů. Člověk by řekl, že když to někdo plánuje, tak je to docela stěžejní věc a jemu je to jedno. Poté ale přijede do Anterselvy a z fleku ignoruje, že je ve vysoké nadmořské výšce. To je opravdu výjimečné," dodal Moravec.