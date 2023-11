Jezdím z kopce a je to. Teď jsem ale nervóznější, říká před návratem na sjezdovku Ledecká

Lyžařka Ester Ledecká (28) by měla v sobotu absolvovat první závod Světového poháru od loňského zranění klíční kosti. Trojnásobnou olympijskou šampionku čeká návrat při sjezdu ve švýcarském Zermattu. V případě příznivého počasí závod odstartuje v 11:45.

Pražská rodačka a vítězka olympijského super-G z Pchjongčchangu 2018, vynechala celou minulou lyžařskou sezonu kvůli zlomenině klíční kosti a následným dvěma operacím. V závěru zimy nastoupila alespoň do dvou závodů v paralelním slalomu na snowboardu. Prkno by v této sezoně chtěla upozadit a plánuje se více věnovat lyžím.

"Vždycky jsem před prvním závodem nervóznější. Ten první závod je zvláštní. Nevím, jak jsem na tom oproti holkám, jak jsou na tom holky. Když se sezona zajede, tak už to moc neřeším. Jezdím z kopce a je to," řekla na předsezonní tiskové konferenci Ledecká.

Víkendový program v Zermattu je ale nejistý kvůli počasí. Před týdnem měli na trati se startem ve Švýcarsku a cílem v italské Cervinii závodit muži. Kvůli sněžení a větru ale odjeli z celého programu jen jeden trénink.

A potíže s podmínkami mají i lyžařky. Středeční trénink neumožnil vítr, v tom čtvrtečním zajela Ledecká 21. čas a v pátek se opět nelyžovalo kvůli počasí. Po sobotním sjezdu by měl následovat druhý v neděli.

Do konce kalendářního roku by měla Ledecká ještě stihnout rychlostní závody ve Svatém Mořici a Val d'Isere. Poté se do Vánoc chystá na snowboardový Světový pohár do Davosu.

Světový pohár začal v říjnu v Söldenu, kde v tradičním obřím slalomu triumfovala Švýcarka Lara Gutová-Behramiová. V následujících slalomech ve finském Levi uspěly Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová. V Zermattu je na programu první sjezd v sezoně.