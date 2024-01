Vynikající Macík vyhrál 5. etapu Rallye Dakar, Loprais ztratil téměř 40 minut

Martin Macík (34) vyhrál 5. etapu Rallye Dakar a v kategorii kamionů vystřídal na druhém místě Aleše Lopraise, který měl v den svých 44. narozenin blíže nespecifikované problémy a ztratil téměř 40 minut. Vede nadále Janus van Kasteren (37) z Nizozemska, jenž ale dnes za Macíkem zaostal o 24:10 minuty a přišel o část náskoku.

Macíkovi k posunu na druhé místo pomohla i Lopraisova pětiminutová penalizace, kterou obdržel dodatečně po úterní 4. etapě. Aktuálně vede obhájce prvenství Van Kasteren o 21:33 minuty před Macíkem, Loprais je další čtyři a půl minuty zpět.

Výsledky Dakaru – kamiony

Prokop se posunul

Martin Prokop se posunul na 12. místo průběžného pořadí a pokračuje v postupu výsledkovou listinou. "Po roce jsme vrátili do dun. Bylo to jen 118 kilometrů, ale šestihodinový přejezd nás ráno trochu udyndal. A tady nám zase organizátor ukázal, co proto. Jen duny. Žádné velké výjezdy, ale pořád nějaké tobogány. Furt jsme museli řídit, hrozně zlomené duny a do toho nízké sluníčko," řekl Prokop na sociálních sítích s tím, že se chtěl vyvarovat zbytečných chyb.

První letošní triumf si připsal šampion z předešlých dvou let Násir Attíja z Kataru, který se posunul již na druhé místo za domácího Rádžhího a předstihl Španěla Carlose Sainze. Na čelo nyní pětinásobný vítěz Dakaru, startující nově se speciálem Hunter od Prodrivu, ztrácí devět minut.

Prokop obsadil v etapě 8. místo, v některých výsledcích je devátý. Rychlejší než jihlavský pilot byl Američan Seth Quintero, který nedokončil předešlou etapu a pokračuje mimo oficiální pořadí v kategorii Dakar experience. Prokop zaostal za Attíjou o 5:41 minuty, v průběžném pořadí předstihl Guye Davida Botterilla z JAR.

Výsledky Dakaru – automobily

Michek vypadl z desítky

Michek mezi motocyklisty ztratil 6:38 minuty na vítězného Quintanillu a byl šestnáctý. Celkově klesl na 11. místo. Ve vyrovnaném pořadí na hranici první desítky jej předstihli Australan Daniel Sanders a Romain Dumontier z Francie. Na desátou pozici ztrácí jezdec týmu Orion Moto Racing Group minutu.

O lepší výsledek připravily pětatřicetiletého motocyklistu i zdravotní problémy. "Tohle mohla být pro mě konečná speciálka… Sice nás čekalo jenom 118 měřených kilometrů, ale šlo o tvrdou práci. Jeli jsme společně s Toby Pricem a přehlédli jsme na takové planině seknutou dunu dolů. Oba jsme se prolétli do protivky, já jsem tam nechal ruku, takže mi dopad malinko vyvrátil zápěstí," uvedl Michek, jenž po kolizi musel na chvíli zastavit. "Nespadnul jsem, ale musel si dát trochu pauzu."

Jen o 27 sekund rychlejší než Michek byl dnes José Ignacio Cornejo Florimo z Chile, který byl po úterku v čele. Tovární jezdec Hondy nyní ztrácí 74 sekund na Branche.

Nejlepší etapový výsledek na letošním Dakaru dnes zajel Jan Brabec, který byl dvacátý. "Jel perfektně, duny mu svědčí," uznal krajan Milan Engel, jenž se ho chytil a jel za ním.

Výsledky Dakaru – motocykly