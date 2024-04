Dozvuky GP Japonska: Red Bull se vrací na vítěznou vlnu, Ferrari pokračuje v působivých výkonech

Stačil jediný závod a vše je ve formuli 1 zase tak, jak jsme zvyklí. Po nedávném vítězství Carlose Sainze (29) v Austrálii ve Velké ceně Japonska znovu dominovali jezdci stáje Red Bull, vyhrál Max Verstappen (26) a druhý dojel Sergio Pérez (34). Ale i tak se vyplatilo si přivstat, nuda na trati v Suzuce nebyla.

Pérez si upevnil pozici

Pérez přilétal do Japonska s tím, že tenhle závodní víkend se mu musí vydařit. Důvod byl prostý, naposledy v Austrálii to po odstoupení Verstappena, kdy měl držet svůj tým, příliš nevyšlo a Mexičan skončil daleko za stupni vítězů. Teď ukázal, že se jednalo o ojedinělý výpadek a udělal přesně to, co stáj od svého druhého jezdce chce.

Největším Pérezovým problémem je už tradičně slabší kvalifikační tempo. To ale v Suzuce vidět nebylo, zkušený borec si v sobotu snadno zajistil první řadu startovního roštu a na druhé příčce byl jen o 0,66 sekundy pomalejší než jeho týmový kolega.

V závodě byl sice rozdíl mezi oběma jezdci mnohem větší, ale Checo měl stále dost rezervy, aby bez problémů porazil zbytek pole a skončil o osm sekund před třetím Sainzem.

Z pohledu Red Bullu to byl perfektní výkon. Ne dost rychlý na to, aby stájového kolegu dohnal a případně ho zneklidňoval či zpomaloval, ale dostatečně suverénní na to, aby porazil všechny ostatní.

Jezdci Red Bullu během oslav na pódiu. Reuters

Alternativy pro volbu druhého jezdce v roce 2025 v Red Bullu aktuálně vychází nejlépe pro Péreze. Daniel Ricciardo je příliš pomalý a naopak v případě Carlose Sainze či Fernanda Alonsa se jedná o velmi rychlé a ambiciózní jezdce na to, aby ve stáji zůstala ideální rovnováha. Takže pokud "Checo" bude jezdit konzistentně, jsem si celkem jistý, že v roce 2025 nikam neodejde.

V zájmu vyrovnanějšího boje o titul bych si sice přál, aby Red Bull podepsal smlouvu třeba se Sainzem nebo Alonsem ale z pohledu týmu je těžké si představit, že by Red Bull něco měnil, pokud Pérez dokáže pravidelně předvádět výkony jako v Japonsku.

Cunoda ukazuje hvězdný potenciál

Podle informací není Yuki Cunoda v hledáčku Red Bullu, ale závodní víkend na domácí půdě ukázal, že by mohl být pro někoho nesmírně atraktivní volbou.

Na trati byl znovu lepší než parťák Ricciardo a počtvrté v řadě Australana překonal, na což navázal ještě lepším výkonem v den závodu, kdy se mu podařilo několik předjížděcích manévrů a udržel se před Lancem Strollem, přestože měl pomalejší vůz. Díky tomu získal pro sebe a svůj tým sedmý bod v sezoně a domácím fanouškům jistě udělal velkou radost.

Když jde o motorsport, jsou Japonci jedním z největších a nejvášnivějších národů, takže každý tým, který má ve svých řadách zajímavý japonský talent, si bezpochyby získá spoustu příznivců a sponzorů. A to je velmi důležité.

Čím víc o tom všem uvažuji, tím víc si myslím, že Aston Martin – který pravděpodobně bude muset v roce 2025 hledat nového jezdce, protože Alonso by mohl přestoupit do většího týmu – se ho pokusí získat co nejdříve.

Je to krok, který by se jejich budoucímu dodavateli motorů Hondě nepochybně líbil a pravděpodobně na něj už teď tlačí Očekávejte tedy, že třiadvacetiletého jezdce uvidíte brzy v zelených barvách.

Fred oživuje stáj Ferrari

Když se Fred Vasseur stal na konci roku 2022 šéfem týmu Ferrari, jedním z jeho hlavních cílů mělo být vymýcení špatných závodních strategií, které stály tým v předchozích letech spoustu bodů. V této oblasti udělal v první sezóně sice jen malý pokrok, ale nyní se jeho práce začíná projevovat daleko více.

Charles Leclerc skončil v Japonsku o čtyři pozice výše, než startoval, a to díky perfektně provedené strategii s jednou zastávkou. Ano, je to tak, jezdec Ferrari se posunul nahoru díky chytré a dobře provedené strategii.

Je to tak dávno, co tohle ve Ferrari kdysi fungovalo. A Vasseur z toho musí mít stejnou radost jako z toho, že jeho tým snížil ztrátu na vozy Red Bullu zhruba o půl sekundy, oproti stejnému závodu před rokem.

S jezdci, které Ferrari má, a s vozem, kterým disponuje, by měla italská stáj jednoznačně cílit na druhé místo klasifikace Poháru konstruktérů. A pokud se i nadále nebude tým střílet do vlastní nohy, možná po Sainzově triumfu v Austrálii postupně posbírá i další vítězství.

Kromě toho se zdá, že díky neustálému vývoji týmu pod Vasseurem a s plánovaným příchodem Lewise Hamiltona, bude tým z Maranella pro Red Bull stále vážnější hrozbou a to nejen v roce 2025, ale i v budoucnu.