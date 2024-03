Představujeme týmy F1 pro rok 2024: Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren a Aston Martin

Nová sezona seriálu mistrovství světa formule 1 startuje během prvního březnového víkendu. Livesport Zprávy přináší velký přehled první poloviny týmů a jezdců. Hlavním favoritem je obhájce Max Verstappen (26) i celá stáj Red Bull. Na jejich chyby ale bude čekat stále se lepšící Ferrari a také trojice ambiciózních stájí, které sází na motory Mercedesu.

Red Bull

Motor: Honda RBPTH002

Šéf týmu: Christian Horner (Velká Británie)

Přípravy týmu Red Bull na novou sezonu dramaticky narušilo vyšetřování šéfa týmu Christiana Hornera. Místo nového monopostu se na titulní stránky novin dostal on, neboť se objevila obvinění o nevhodném chování, z něhož ho obvinila jedna ze zaměstnankyň.

Nicméně skutečným výstavním kouskem stáje je právě nový vůz s označením RB20. Rakouský gigant zahájil jeho vývoj v polovině loňské sezony a výsledkem je agresivně odlišný design. Vůz pak v testech dostál svému odvážnému vzhledu i svým výkonem. Verstappen, který usiluje o čtvrtý titul v řadě, potvrdil, že auto reagovalo dobře.

Formule 1 a její fanoušci tak budou doufat, že Mercedes, Ferrari a spol. nekapitulují tak snadno jako v roce 2023, kdy mistři světa získali 21 z 22 možných vítězství.

Mercedes

Motor: Mercedes-AMG F1 M15

Šéf týmu: Toto Wolff (Rakousko)

Mercedes se vloni dostal v celkové klasifikaci před Ferrari a o pouhé tři body se nakonec stal nejlepším z ostatních týmů za Red Bullem. Děsivě ale stejně vypadala ztráta 451 bodů. V šampionátu jezdců obsadili Hamilton třetí a Russell osmé místo.

Před novou sezonou přišlo nečekané Hamiltonovo přiznání, že v příští sezoně bude jezdit za Ferrari. Bude to jeho třetí a zřejmě největší přestup. V barvách Mercedesu letos absolvuje svou poslední 12. sezonu, předtím byl šest let tváří McLarenu. Zřejmé je ale to, že sedminásobný šampion bude chtít končit na vrcholu.

K Hamiltonovu rozhodnutí možná přispěla bilance z poslední sezony, ve které Stříbrné šípy navzdory druhému místu v Poháru konstruktérů poprvé od roku 2011 nevyhrály jediný závod. Stáj brzdily problémy s inovativní konstrukcí, která reagovala na nové předpisy z roku 2022. Nakonec se ale ukázalo, že se projekt nepovedl.

Šéf týmu Toto Wolff se už ale dívá dopředu a o letošním designu vozu mluvil optimisticky. "Udělali jsme něco, co tu dlouhá léta nebylo. Máme svěží vůz, který je velmi odlišný nejen aerodynamicky, ale zejména na podvozku."

Ferrari

Motor: Ferrari 066/12

Šéf týmu: Frederic Vasseur (Francie)

Jediným, kdo v minulé sezoně dokázal narušit vítěznou sérii Red Bullu, byl Carlos Sainz v Singapuru. Španělský pilot bude jistě chtít přidat další triumfy, než v roce 2025 uvolní místo Hamiltonovi. Testování italské značky, která se pyšní 15 tituly mistrů světa (ten poslední ale získala v roce 2007), vypadalo velmi pozitivně. Ferrari bylo zpravidla nejrychlelší.

Leclerc ale optimismus mírní. "Zatím ničemu nerozumíme a neznáme úroveň ostatních stájí, ale moje první pocity jsou takové, že Red Bull stejně zase bude hodně vepředu," řekl. Italská značka ale jinak působí velmi přesvědčivě a je vidět, že jde svou cestou směrem nahoru.

Důvodem je i to, že pod novým manažerem Fredem Vasseurem, který byl jmenován šéfem týmu před minulou sezonou, působí stáj z Maranella mnohem přesvědčivěji než před jeho příchodem, kdy tým brzdily časté taktické chyby.

McLaren

Motor: Mercedes-AMG F1 M15

Šéf týmu: Andrea Stella (Itálie)

Pomalý začátek roku 2023 pod novým šéfem týmu Andreou Stellou byl zapomenut ve chvíli, kdy McLaren zmodernizoval v polovině sezony svůj vůz a konečně začal šlapat na plyn. Norris byl ve druhé půlce ročníku druhým nejlépe bodujícím jezdcem za Verstappenem a konečný součet 205 bodů vynesl 24letému jezdci šesté místo.

V pořadí konstruktérů obsadil McLaren čtvrté místo, neboť dalších 97 bodů přinesl týmu talentovaný australský nováček Oscar Piastri.

Navzdory povzbudivému období se generální ředitel McLarenu Zak Brown, pokud jde o očekávání v novém roce, drží při zemi. "Jsme nadšení, že opět budeme závodit, ale víme, že nás čeká dlouhá sezona a spousta práce, abychom navázali na pokrok, kterého jsme dosáhli během roku 2023," řekl.

Lídrem týmu by měl být znovu Norris, který v minulém ročníku podepsal novou smlouvu. Britský pilot si stejně jako šéf stáje uvědomuje limity. "Určitě jsme pořád dost daleko za Ferrari a Red Bullem a tak nás ještě čeká hodně práce, aby se nám podařilo tento rozdíl snížit," řekl před startem sezony 2024.

Aston Martin

Motor: Mercedes-AMG F1 M15

Šéf týmu: Mike Krack (Lucembursko)

Aston Martin bude doufat, že se mu podaří napodobit start z úvodu loňské sezony, kdy dvojnásobný mistr světa Alonso v prvních osmi závodech jen dvakrát chyběl na stupních vítězů. Přestože bylo obtížné tuto formu udržet, tým skončil v roce 2023 pátý a Alonso čtvrtý v šampionátu jezdců. Bylo to nejlepší umístění značky od vstupu do F1 v roce 2021, kdy Aston Martin převzal stáj od Racing Pointu.

Stáj, kterou částečně financuje otec Alonsova týmového kolegy Strolla, má rozhodně ambice narušovat dominanci Red Bullu. Je ale otázkou, zda to letos není poslední sezona zkušeného španělského pilota v týmu, neboť Hamiltonovo místo v Mercedesu bude od startu další sezony volné. A také Red Bull by mohl Alonsa oslovit, neboť po sezoně tam končí smlouva Pérezovi.

"Na startovním roštu jsou jen tři mistři světa a já jsem jediný volný pro rok 2025, takže mám dobrou pozici," připustil s nadsázkou sobě vlastní nestárnoucí 42letý pilot, který počítá s tím, že může jezdit třeba i do svých 50 let. Ať už budoucnost přinese cokoli, Alonso má díky svým výkonům roli lídra zaručenou.