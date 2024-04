Pro Verstappena je důležitý klid. Dokud mu ho bude Red Bull poskytovat, měnit stáj nebude

Max Verstappen (26) ve čtvrtek opětovně vyjádřil věrnost Red Bullu a prohlásil, že dokud je spokojený, nemá důvod odcházet. Spekulovalo se, že by se trojnásobný mistr světa mohl příští rok přesunout k Mercedesu a nahradit Lewise Hamiltona (39), jenž bude hájit barvy Ferrari.

Spekulace týkající se Verstappenovy budoucnosti zesílily poté, co byl šéf stáje Red Bull Christian Horner obviněn z nevhodného chování vůči jedné ze svých kolegyň. Horner byl před zahájením sezony v Bahrajnu očištěn, ale několikatýdenní kauza stáj poznamenala.

Nizozemec Verstappen má s Red Bullem smlouvu do roku 2028. Na začátku ročníku ovšem naznačil, že by zvažoval odchod, pokud by se tým rozloučil s dlouholetým poradcem Helmutem Markem. Obdobně Verstappenův otec Jos prohlásil, že by stáji hrozil "rozklad", pokud by se obvinění vznesená proti Hornerovi potvrdila.

Tento týden se však v Šanghaji před Velkou cenou Číny opět mluvilo výhradně o závodění, což Verstappena potěšilo. "Po roce 2021 jsem s týmem podepsal dlouhodobou smlouvu. Jediné, co jsem od začátku říkal, bylo, že chci mít kolem sebe klidné a tiché prostředí," uvedl Verstappen novinářům.

"V poslední době jsme se bavili o autě, takže z toho už mám velkou radost. Tak by to mělo být. A samozřejmě dokud budu v týmu spokojený, nemám důvod k odchodu," dodal Nizozemec. Verstappen usiluje o čtvrté vítězství v pátém závodu letošního roku. Přiznal ale, že víkendová Velká cena Číny bude neznámou. "Bude to s novými vozy zajímavé. Podmínky jsou nicméně pro všechny stejné," dodal jezdec Red Bullu.

Formule 1 se na mezinárodní okruh v Šanghaji vrací poprvé po pěti letech, v sobotu se jede sprintový závod. Před kvalifikací na něj se v pátek koná pouze jeden trénink, takže podle Verstappena je pro tým důležité, aby se nastavení vozu podařilo vyladit co nejdříve. "Čas ukáže, nedělám si s tím přehnané starosti," uzavřel.