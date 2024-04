Vettel uvažuje o návratu do formule 1. Bývalý šampion přiznal, že je v kontaktu s Wolffem

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel (36) přemýšlí o návratu do formule 1. Německý pilot televizi Sky Sport řekl, že je v kontaktu s šéfem Mercedesu Totem Wolffem i zástupci jiných stájí.

Vettel skončil v mistrovství světa F1 v roce 2022, řekl však, že je "potenciálně" k dispozici pro návrat v příštím roce. "Potenciálně jsem volný, protože nemám vůz. Otázka ale je, hledám nějaký? Myslím, že to bude záviset na nabídce," řekl dnes Vettel. "Odešel jsem z formule 1 a neplánoval jsem návrat, ale zároveň jsem říkal, že nikdy nevíte. A to stále platí," dodal vítěz 53 Velkých cen.

Své čtyři tituly Vettel získal v letech 2010 až 2013 v Red Bullu. Jezdil také šest sezon za Ferrari a s elitním seriálem se rozloučil jako pilot Aston Martinu.

V případě jeho comebacku se nabízí spojení s týmem Mercedes, v němž by Vettel mohl být prvním německým jezdcem od roku 2016, kdy po zisku titulu náhle skončil Nico Rosberg. Mercedes bude mít volné místo na konci roku po odchodu sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona do Ferrari.

Vettel přiznal, že je se šéfem Mercedesu Wolffem v kontaktu. "Bavil jsem se s ním několikrát, ale ne primárně o místu v autě. V krátkosti jsme si povídali o celé situaci. Zároveň jsem se ale bavil i s jinými, protože jsem s nimi stále v kontaktu. Mám společně s F1 v hlavě nějaké projekty a nápady. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Možná mě to zavede zpět za volant, možná ne," řekl Vettel, jenž nedávno testoval vůz Porsche pro Le Mans a mohl by letos ve slavném vytrvalostním závodu na 24 hodin debutovat.