Stejně jako už tolikrát předtím zvládl Verstappen chaos zkrotit a zvítězil před dvojicí McLarenu Lando Norris, Oscar Piastri. Upevnil tak své průběžné druhé místo v pořadí šampionátu.
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Při útoku na krále neminout cíl
Stejně jako v posledních letech už několikrát předtím se Russell rozhodl postavit na odpor a během víkendu upozornit na to, co považuje za "Verstappenovu šikanu". V posledním tréninku před Nizozemcem odmítl uhnout a poté ho v médiích ostře kritizoval.
Není proto divu, že všichni netrpělivě čekali, co se stane, když kvalifikace postavila oba jezdce vedle sebe do první řady. Russell dělal maximum pro to, aby ukázal, že se svému rivalovi dokáže vyrovnat. Nestačilo to.
Po předjetí čtyřnásobného mistra světa několikrát znovu klesl za něj. V závěru se navíc ocitl i za týmovým kolegou Kimim Antonellim. V zoufalé snaze vrátit se na druhé místo a bojovat s Verstappenem o vítězství havaroval. Za pokus pokořit jezdce Red Bullu zaplatil cenu na trati. A následně i mimo ni.
Verstappen se nejprve do týmového rádia zasmál, když ve zpětných zrcátkách Russellovu havárii viděl. Po závodě pak byl vůči médiím nemilosrdný. Prohlásil, že jezdec Mercedesu zdaleka nedosahuje jeho úrovně a že je v této sezoně "naprostým vtipem".
Možná Russell zašel trochu daleko, ale lze ho pochopit. Už roky mluví o svých schopnostech, pouští se do sporů s Verstappenem a tvrdí, že kdyby měl lepší vůz, dokázal by proti němu bojovat lépe než Norris. Nyní však tato prohlášení nepotvrzuje na trati. Verstappenovi proto nelze příliš vyčítat, že mu úder vrátil, ani Norrisovi, že se tomu při tiskové konferenci po závodě smál.
Celá aféra dále poškozuje reputaci, která už letos utrpěla výraznou újmu. Zároveň jen prohloubí Russellovy psychické problémy, protože se s nejlepším vozem ve startovním poli snaží vyhnout až pátému místu v celkovém pořadí. Místo, aby mimo trať neustále plýtval časem a energií na slovní války s Verstappenem, měl by vše využít ke zlepšení výkonů na trati. Tato sezona to ukázala naprosto jasně.
Dilema u Ferrari
Souboj Russella s Verstappenem nebyl jediným sporem, který ve Vegas vzplál. Jezdci Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc se srazili a připravili tým o obrovské množství bodů. Stejně jako v Mexiku. Pokud Ferrari myslí vážně, že chce příští rok konečně ukončit čekání na titul, bude si muset vybrat mezi svým Zlatým chlapcem a nejúspěšnějším jezdcem v historii F1.
Po skvělém začátku sezony byl Hamilton největším Antonelliho vyzyvatelem v boji o titul. Protože však musel pravidelně bojovat se svým týmovým kolegou, skončil na rozdíl od Itala a Verstappena v pořadí za oběma. Rozhodnutí nechat druhého jezdce bojovat s týmovou jedničkou připravilo Ferrari v souboji s konkurenty objektivně o mnoho bodů. Takovou chybu si už nemůže dovolit zopakovat.
V ideálním světě by Ferrari mělo stejný luxus jako letos Mercedes a Red Bull – jasná hierarchie by vznikla přirozeně díky tomu, že jeden jezdec výrazně překoná svého kolegu. Je však těžké si představit, že by Hamilton nebo Leclerc druhého zcela ovládli. Scuderia tak nejspíš bude muset svého lídra určit sama, což rozhodně nebude snadné rozhodnutí.
Hamilton je lepší závodník, dělá méně chyb a má mnohem více zkušeností se souboji o titul. Tým navíc riskuje, že o něj po vypršení smlouvy na konci příštího roku přijde, pokud z něj udělá jezdce číslo dvě.
U Leclerca takové obavy nejsou, protože je vázán dlouhodobou smlouvou. Zároveň má však vyšší čistou rychlost než Hamilton a nepochybně i vyšší strop než o 12 let starší Brit.
Šéf týmu Fred Vasseur se podle všeho přiklání k Hamiltonovi, když prohlásil, že Leclercův nedělní kontakt s Britem byl "naprosto nepřijatelný".
Vedení stáje ale může mít jiný názor. Monačan je díky působení v tamní akademii ideálním "maskotem" a to, zda Vasseur zůstane v čele týmu i v roce 2027, možná napoví, kterému jezdci bude do budoucna přidělen status jedničky.
Rozdělený svět F1
V Las Vegas bylo k vidění neuvěřitelných 352 předjetí a 35 změn ve vedení. Mohla za to kombinace pravidel, která za určitých podmínek výrazně usnadňuje výměnu pozic a okruhu, jenž není o mnoho víc než jednoduchý ovál a do kalendáře byl přidán pouze kvůli své okázalé poloze a vysokému profilu. Napětí působilo maximálně uměle.
Na sociálních sítích však fanoušci bez přestání chválili, jaký to byl thriller. Dostali dramatický souboj o vítězství a vůbec jim nezáleželo na tom, jak vznikl.
To skutečně odhalilo rozkol ve světě F1. Mnozí jezdci umělý závod po jeho skončení ostře kritizovali. Jejich tlak na návrat ke starým dobrým motorům V8 v roce 2030 přitom jen o několik dní dříve prakticky slavil úspěch.
Tuto zprávu jsem přivítal a stejně jako mnozí další jsem věřil, že jde o rozhodnutí, které bude všeobecně oblíbené. Reakce na závod ve Vegas ale nutí k zamyšlení: Do jaké míry bude příležitostnější diváky zajímat přirozenější závodění, pokud bude méně dramatické?