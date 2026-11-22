Verstappen vyhrál 75. závod v kariéře a po čtvrtém triumfu v sezoně si upevnil druhou pozici v pořadí mistrovství světa. Má nyní náskok 37 bodů před Lewisem Hamiltonem, který i kvůli desetisekundové penalizaci skončil v sobotu sedmý.
Přesto se v průběžném pořadí posunul před George Russella z Mercedesu, který se po chybě v závěru musel místo boje o prvenství spokojit s devátým místem. Desetisekundový trest dostal v závodě i druhý pilot Ferrari Charles Leclerc, a to za způsobení kolize v závěru právě s týmovým kolegou. Zbylo na něj desáté místo.
"To byl závod. Kolikrát jsem vlastně předjížděl?" ptal se Verstappen ještě do vysílačky. "Šílené, opravdu neskutečné. Něco takového jsem ve formuli 1 ještě nezažil. Nebylo možné ujet, bylo neuvěřitelné, kolik jsem měl pořád za krkem jezdců," řekl v televizním rozhovoru čtyřnásobný mistr světa. "Jednou už jsem takový závod vyhrál, to když jsem hrál Mario Kart. Jsem šťastný, tohle byla velká show," dodal s poukazem na populární počítačovou hru.
Statistici napočítali během závodu 352 předjížděcích manévrů. "To byl snad nejchaotičtější závod v historii formule 1. Byl to zábavný den, tohle muselo bavit," prohlásil Norris. "Ne nadarmo se Las Vegas říká hlavní město zábavy," doplnil Piastri.
V Las Vegas se odehrálo 50 kol plných napětí. V čele se většinou držel z pole position startující Verstappen, ale na prvním místě ho opakovaně střídal Russell. Trojboj o vedení přiostřoval i druhý pilot Red Bullu Isack Hadjar. Russell těžil na rovinkách ze síly mercedesu, ale v technických pasážích měli navrch oba jeho rivalové.
V 19. kole skončil v bariéře Sergio Pérez z Cadillacu po kontaktu s nováčkem Rafaelem Camarou z Haasu, na trať vyjel safety car a piloti toho využili k výměně pneumatik. Vedení převzal v tu chvíli Hamilton, ale čekala ho ještě penalizace. Zpomalovací fáze se protáhla kvůli opravě svodidel a navíc zůstal na trati stát i další nováček Arvid Lindblad z Racing Bulls, který přetočil vůz při tradičním zahřívání gum a nadějně rozjetý závod pro něj skončil.
Sotva komisaři po polovině závodu boje restartovali, s poškozeným předním přítlačným křídlem se propadl z třetí pozice Hadjar. Napínavé dění pokračovalo, do čela pořadí se vyhoupl i exmistr světa Norris, ale zanedlouho byl zase až pátý za týmovým kolegou Piastrim.
Do boje o pódium se v té chvíli poprvé vážně zapojil Antonelli, který po vítězství v kvalifikaci startoval ze šesté pozice kvůli výměně motoru, a ve 39. kole šel i on do vedení. Verstappen ale i na to měl odpověď a situace se ještě několikrát opakovala.
Tři kola před cílem skončily naděje na zopakování předloňského vítězství Russella, který na třetím místě nedobrzdil a skončil mimo trať. V nájezdu do posledního okruhu chyboval Antonelli a dostaly se před něj oba mclareny i Pierre Gasly z Alpine, jemu ale ještě italský jezdec stihl předjetí vrátit. Verstappen vyhrál před Norrisem o 639 tisícin, pátého Gaslyho dělily od vítěze necelé tři sekundy.
Za týden bude seriál pokračovat předposledním závodem sezony v Kataru.