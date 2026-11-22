Dvojice, která bojuje o druhé místo v pořadí jezdců za novým šampionem Kimim Antonellim z Mercedesu, se v posledních letech opakovaně dostávala do sporů na trati i mimo ni. Kontaktu se nevyhnula ani v závěrečném tréninku v Las Vegas, za což Verstappen dostal od komisařů napomenutí. Russell ho v pátek obvinil, že se ho snažil podrazit, a slíbil, že spolu budou bojovat.
"Mimo trať toho hodně namluví. Nijak mě to netrápí, protože je tak hluboko pod mou úrovní, že nemá smysl pouštět se s ním do slovních přestřelek. A dnes ho dostihla karma. Když jsem se podíval do zrcátka a viděl, co se děje, bylo to upřímně skvělé. Říkal jsem si: Fantastické, můj den je čím dál lepší," řekl Verstappen o Russellovi na tiskové konferenci po závodě.
Kanadský mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve, který působí jako expert televizní stanice Sky Sports, se nad jeho slovy zatvářil rozpačitě. "Ty poznámky mají zranit a podle jeho představ George usadit. Člověk se tomu zvenčí musí jen zasmát a najít v použitých slovech něco zábavného," řekl.
Russell svého manévru, po kterém skončil v bariéře, nelituje. "Měl jsem pocit, že pokud chci vyhrát, musím to zkusit. V takovém závodě to bylo vysoké riziko, ale také vysoká odměna. Když zbývala dvě kola, chtěl jsem do posledního okruhu vyrazit těsně za Maxem. Trochu jsem to ale přehnal a se zablokovanými koly už se tomu nedalo zabránit. Samozřejmě jsem zklamaný a trochu frustrovaný," vysvětlil.