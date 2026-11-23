Camara je lídrem průběžného pořadí formule 2. V tomto ročníku už za Haas ve formuli 1 závodil v Brazílii a Las Vegas. V nadcházející sezoně bude za stáj v královské třídě jezdit pravidelně.
Camara v Haasu nahradí Estebana Ocona, který v září oznámil odchod po dvou sezonách. Ve formuli 1 debutoval na domácí Velké ceně Brazílie, kde obsadil 20. místo. V sobotním závodě v Las Vegas dojel šestnáctý.
Kvůli účasti ve zbývajících závodech formule 1 už Camara nebude moci bojovat o titul ve formuli 2. V jejím čele má 207 bodů, o sedm více než Nikola Colov a o 18 více než Alex Dunne. Ve zbývajících závodech je možné získat ještě 78 bodů.