"Jedná se o soukromou záležitost hráče a klub respektuje jeho soukromí," uvedl klub v krátkém prohlášení s konstatováním, že nebude poskytovat žádné další komentáře. "A žádáme o respektování jeho soukromí," doplnil klub.
Bartošák působí v Lahti s přestávkami od roku 2020, v této sezoně zasáhl do sedmi zápasů, v nichž si Pelicans připsali tři výhry. Naposledy chytal 31. října. V posledních třech utkáních v sestavě chyběl, jedničce Jussimu Olkinuorovi kryl záda Bartošákův osmnáctiletý krajan František Poletín.
Účastník mistrovství světa 2019 a dvou olympijských turnajů Bartošák měl v minulosti problémy již v několika angažmá. V roce 2015 čelil v zámoří obvinění z domácího násilí, o čtyři roky později skončil v Třinci v rozehrané sezoně, když psychické problémy řešil alkoholem. V roce 2023 předčasně skončil v Hradci Králové kvůli závažnému porušení smluvních povinností.