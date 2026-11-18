Halák oficiálně ukončil svou bohatou kariéru loni. Od jeho posledního zápasu v NHL tehdy uplynuly dva a půl roku. Nastoupil v něm v dresu New Yorku Rangers proti Torontu. V listopadu téhož roku absolvoval zkoušku v Carolině, řádnou smlouvu však nezískal.
Později nevyšel ani jeho plánovaný příchod do bratislavského Slovanu a v létě 2025 oznámil definitivní konec kariéry. Rozhodnutí restartovat ji učinil na konci října 2026 a následně dostal možnost zatrénovat si se slovenskou reprezentací. Na Německém poháru si v ní vyzkoušel roli mentora brankářů. Nyní mu tréninkový režim umožnili také Popradčané.
"Potřeboval jsem hlavně začít trénovat s nějakým týmem. Mluvil jsem s Rišem Stehlíkem a jsem opravdu nesmírně šťastný, že mi dali takovou možnost. Děkuji také klukům, že mě takhle přijali. Budu to brát den za dnem," uvedl Halák po prvním tréninku s kamzíky.
"Rozhodli jsme se ho zařadit do tréninkového procesu. Uvidíme, jak se bude jevit. Má ambice jít do české extraligy, chtěli jsme mu umožnit, aby na sobě pracoval a měl kvalitní tréninkový proces. S našimi brankáři jsme se dohodli, že Jaro přišel pouze do tréninkového procesu. Julo Hudáček zůstává jedničkou a Filip Belányi dvojkou," řekl sportovní manažer popradského klubu Richard Stehlík.
Halák na pilu netlačí. Momentálně je ve fázi, kdy čeká na výběr svého působiště: "Zatím je to tak volně nastavené, můžu s nimi trénovat. Samozřejmě uvidíme, co přinese budoucnost, ale chci si to jen užít. Chci, aby mě to bavilo. Dnes mám za sebou první trénink a jsem nesmírně rád, že už jsem trénoval s týmem. Bylo to nad očekávání. Uvidíme, jak dlouho tu budu."
"Všechno je otevřené a některé možnosti nezavírám. Poprad má samozřejmě sezonu velmi dobře rozjetou a mou ambicí by bylo, kdybych mohl chytat za nějaké lepší, přední týmy, a ne za mužstva, která bojují o záchranu," dodal.
Naznačil také své záměry zachytat si v české extralize: "Samozřejmě bych rád šel do Česka, do nějakého lepšího, předního klubu. Vím ale, že sezona je rozehraná a zatím nikdo brankáře nehledá. Jak jsem řekl, budu trénovat, připravovat se a možná opravdu něco přijde. Nebudu to nahánět. Když to přijde, tak to přijde, když ne, tak ne."
"Udělám pro to všechno. Když to vyjde, budu nesmírně rád a pro ten klub udělám maximum. Pokud ne, alespoň si budu moct říct a nebudu toho litovat, že jsem pro to udělal maximum. Uvidíme, co přinese budoucnost," poznamenal Halák, který v základní části NHL odchytal celkem 581 zápasů a dosáhl v nich 295 vítězství.
"Zatím tělo reaguje dobře na všechno, věk je, jak se vždy říká, jen číslo. Opravdu se necítím na 41 let, ale spíš o šest, sedm, osm nebo devět let mladší. Uvidíme, jak to půjde den po dni," uvedl Halák.