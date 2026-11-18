Kapitán Oilers po utkání poznamenal: "Je to velmi pozitivní období." Narážel tím především na skutečnost, že také jeho body pomohly mužstvu k aktuální sérii šesti vítězství. Edmonton nasbíral ve 23 zápasech 37 bodů a je v čele celé NHL. Ligovým maximem je také aktuálních 92 vstřelených gólů.
McDavid se v zápase na ledě Floridy podílel na dvou přesilovkových gólech. Následně se osamostatnil v čele historického klubového pořadí před Waynem Gretzkym v počtu bodů získaných v přesilovkách. Získal jich už 440, Gretzky o jeden méně.
"Opakuji to pořád – když se tvoje jméno zmiňuje v jedné větě s hráčem, jako je Gretzky, znamená to, že zřejmě děláš něco správně. Je to skvělé," uvedl McDavid.
Vítězství 5:2 na ledě Panthers je pro hráče Edmontonu speciální, protože s tímto soupeřem prohráli ve finále Stanley Cupu v letech 2024 a 2025. McDavida těší, že tým vstoupil do sezony správnou nohou a získává herní pohodu.
"Hrajeme dobrý hokej a nacházíme způsoby, jak vyhrávat zápasy. Ne vždy je to hezké, ale dokážeme to zvládnout. Přispívají nám hráči napříč sestavou a z různých formací. I to je velmi pozitivní," konstatoval.
Po 23 utkáních má na kontě 55 bodů za 13 gólů a 42 asistencí. Pokud by současné tempo udržel až do konce základní části (84 zápasů), útočil by na hranici 20 bodů, kterou zatím pokořil pouze Gretzky (čtyřikrát).