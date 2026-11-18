Začalo to tak nějak symbolicky při oranžovém halloweenském večeru. V divoké přestřelce s Buffalem se Gauthier trefil dvakrát, jeho zářezy však překryl pětibodový večer Tage Thompsona a triumf hostujících Sabres.
Jenže on pokračoval dál. Ducks navzdory děravé defenzivě dokázali vyhrát pět zápasů v řadě – a pokaždé statistikové do zápasového protokolu poctivě psali číslo 61. A ne jednou. Cutter přispíval pravidelně minimálně jedním gólem, ale také třeba hattricky.
"Prostě hraju jednoduše. Snažím se dát týmu šanci vyhrát každý večer," vyprávěl. I díky němu v zápasech Ducks padá bezkonkurenčně nejvíc gólů.
Jednoduchá hra? Asi to tak je. Dostane puk, a když cítí, že by mohl ohrozit bránu, jednoduše vypálí. Na kontě má celkem 95 střeleckých pokusů, pálí v průměru 4,5krát za zápas, to je nejvíc ze všech hráčů ligy. A v kombinaci s úspěšností střelby 22,1 % se z něj stalo monstrum.
O tom, že umí dávat góly, nikdy nebylo pochyb. Svůj první hattrick dal loni 4. listopadu proti Floridě. A letos s časem spadaného listí, které se barví do oranžova, zase začal řádit.
Od onoho halloweenského večera skóroval v deseti zápasech v řadě – celkem dal za tu dobu 19 branek – a v historických tabulkách se pomalu blíží maximu, které stanovil hvězdný Mario Lemieux v sezoně 1992/93.
"Cutter je ve střelecké formě. Máme na ledě i další nebezpečné hráče, zejména v přesilovkách jsou různé varianty. Ale on má skvělou ránu z první, hodně se pohybuje a dobře ví, že spoluhráči mu umí poslat přesné přihrávky přes obranné pásmo," shrnul recept na góly kouč Joel Quenneville.
Přesto jsou Gauthierovy střelecké zápisy naprosto unikátní. Ještě nikdo v historii NHL nedal čtyři hattricky během jednoho měsíce. Logicky tak překonal i klubové rekordy Franka Vatrana, Coreyho Perryho a Teemuho Selänneho, kteří dokázali dát v jedné sezoně za Ducks maximálně tři hattricky.
A pokud jde o hokejisty s americkým pasem, jen Brett Hull dal v sezoně rychleji 20 gólů.
To, že je potenciál 188 centimetrů vysokého praváka obrovský, dokumentuje i ona desetizápasová gólová série. V historii ligy byli jen dva mladší hráči, kterým se podařila – v sezoně 1920/21 měl 11 zápasů v řadě s alespoň jednou trefou Babe Dye a v ročníku 1978/79 deset ikonický Mike Bossy.
Flyers ho zklamali
A tak je vlastně s podivem, že Cutter Gauthier nestřílí góly za klub, který si jej vybral před čtyřmi lety v prvním kole draftu. Ano, vybral si ho jiný oranžový tým – Philadelphia. Jenže to dopadlo trochu jinak.
Generální manažer Chuck Fletcher sice Gauthierovi, studentovi Bostonské univerzity, sliboval: "Jasně, vezmeme tě k nám, připojíš se na konci sezony, hned po konci semestru, a tím se ti započítá první rok smlouvy. Prostě ten rok spálíš a budeš hrát za nás..."
Jenže Fletcher náhle skončil a na jeho místo nastoupil Danny Briere. A i když Gauthier chtěl školu vyměnit za hokejovou profi smlouvu, slyšel najednou něco jiného než původní sliby: "Víš, teď tu pro tebe není dobré prostředí. Situace v týmu je momentálně velmi špatná, nechceme tě do toho zatahovat," sdělil Briere natěšenému útočníkovi.
I když to byla pravda a Flyers byli jedním z nejhorších týmů ligy, důvěra mezi mladíkem a Philadelphií přestala existovat. "Gauthierovi nabídli, aby se obouchal v AHL. On i jeho zástupci to však vnímali jako zradu a to byl také důvod, proč se v lednu 2025 stal součástí trejdu s Anaheimem," prozradil hokejový insider Elliote Friedman na svém twitteru zákulisí podivné výměny. Philadelphia za dnešního superstřelce dostala zadáka Jamie Drysdala a výběr v druhém kole draftu...
Fanoušci Flyers tak musejí kroutit hlavou. Gauthier byl parádní volba, vždyť je dnes s 82 góly nejlepším střelcem z hráčů draftovaných v roce 2022. Ale dává je v jiném dresu. A také už dvakrát skóroval do sítě Flyers, kteří naopak v ofenzivě dodnes tápou.
Táta chytal za San Jose
Za zmínku stojí ještě jedna linka příběhu mladého kanonýra. Gauthier není prvním z rodinného klanu, který si NHL zahrál. Splnění snu se dočkal i jeho otec Sean Gauthier, i když jeho epizoda byla opravdu miniaturní – na ledě pobyl pouhých 209 sekund…
Šanci dostal v březnu roku 1999 v San Jose, když vystřídal gólmana Steva Shieldse v nepovedeném utkání plném bitek s Chicagem. Ale obstál, navěky bude mít ve statistikách stoprocentní úspěšnost, neboť na něj šly dvě střely a obě chytil.
Každopádně další zápas už táta ve slavné lize nepřidal a nakonec nejlepší léta kariéry strávil ve Švédsku v Leksandu a Skelleftea. Právě tam přišel na svět budoucí střelec.
Dnes je Sean Gauthier na svého syna jistě hrdý. Ten už na sebe stihl dost výrazně upozornit. Nejde jen o hattricky v NHL. Vždyť Cutter stihl navzdory krátké kariéře vyhrát i mistrovství světa, shodou okolností získal zlato v rodné zemi, v roce 2025 ve Stockholmu.
A navíc, kariéru má stále ještě před sebou.