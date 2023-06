Byla to velká emocionální horská dráha, prohlásila Stoupalová a ocenila spoluhráčky

Vítěznou radost u českých basketbalistek podruhé za sebou na závěr mistrovství Evropy v Lublani vystřídalo zklamání. Ve čtvrtek ve čtvrtfinále s Maďarskem měly rozehrávat aut, ale po trenérské výzvě soupeřek sudí chybně přisoudili míč protivníkovi a 3,6 sekundy před koncem se sen o boji o medaile rozplynul. V sobotním utkání o postup do olympijské kvalifikace za stavu 63:61 se už radovaly po vypršení času, ale sudí časomíru vrátily o 0,4 sekundy. Po souboji Natálie Stoupalové (24) s Svenjou Brunckhorstovou (31) přiřkly aut ve prospěch Německa a Leonie Fiebichová (23) stihla za tři desetiny po rozehrávce poslat zápas do prodloužení a nakonec v závěru i dvěma šestkami i duel otočit.

Stoupalová se původně se spoluhráčkami radovala, ale sudí následně rozhodli, že čas překontrolují. "Já jsem tam skočila do toho autu a měla jsem tam všechno zády a najedou slyším oslavný řev. Myslela jsme si prostě, že už je všechno doma a konečně jsme to zvládly, a nebylo to tak," řekla novinářům Stoupalová.

Češky po prohře s Maďarskem měly proti Němkám druhý a poslední pokus na účast v olympijské kvalifikaci, ale i přes dobře rozehrané prodloužení jej nedotáhly. Německo otočilo stav z 63:69 na 71:69 a po faulu Stoupalové o tom rozhodla 1,6 sekundy před koncem trestnými hody Fiebichová.

"Jednou jste nahoře a jednou dole. Měly jsme tam jednoduché chyby v obraně, rozebraly nás a nás už to potom srazilo tak dolů, že už jsme se tam nedokázaly zvednout v té koncovce. Nebo nevím, těžko se mi to popisuje. Na hřišti máte emoce a všechno, takže to tak nevnímáte. Musím se na zápas znova podívat, kde byly chyby. Hrozně těžko se mi to posuzuje," prohlásila Stoupalová.

Utkání Německo – Česko 71:69p

Český tým se v druhé čtvrtině dostal ze ztráty deseti bodů, dobře rozehraný zápas ale nakonec nedotáhl. "Tolik sil nás to stálo. I ten začátek. Zase se vracet do zápasu je strašně náročné. Já si moc cením té bojovnosti, kterou máme, a srdce, které tam vždycky dáme, ale bohužel tady na tom turnaji nám nebylo přáno. Nemůžu říct, že ten druhý zápas byl ovlivněný rozhodčími, ale ten první určitě ano. A to strašně bolí, když to nemůžeme ovlivnit my hráčky na hřišti," vrátila se pivotka Žabin Brno ke křivdě ze čtvrtfinále.

Zklamání bude těžko vstřebávat. "Na jednu stranu mě to všechno tak strašně mrzí, na druhou se moc těším domů a úplně vypnu. Ten turnaj byl jedna velká emocionální horská dráha. Myslím si, že jak štěstí, taky i smutku. Teď si zasloužíme všechny pořádný odpočinek. Já jsem na nás velmi pyšná, co jsme tady předvedly. I když to nevyšlo, tak furt jsme skvělý bojovný tým a zasloužily jsme si tady být," prohlásila Stoupalová.

Byla s 12 body nejlepší českou střelkyní zápasu spolu s jednou z pěti debutantek na turnaji Kateřinou Zeithammerovou, která dala naději na úspěšný výsledek i čtyřmi body v prodloužení. "Klobouk dolů před všemi našimi mladými hráčkami. Respekt k nim, jak ony tam vždycky jdou a nechají tam sto procent. Co předvádí ona na takové úrovni za výkony... A k tomu i kredit trenérce, která jim tu šanci dává. Ode mě mají ohromný respekt a dík," dodala Stoupalová.