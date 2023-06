Hrdinka Hamzová po výhře nad Itálií: Tým má potenciál, ten poslední koš byl haluz

ČTK

Rozehrávačka Eliška Hamzová (21) se před startem mistrovství Evropy v Tel Avivu dokázala vyrovnat s nachlazením a měla výrazný podíl na úvodním vítězství basketbalistek nad Itálii 61:58. Se 14 body byla spolu s Petrou Holešínskou (26) nejlepší střelkyní zápasu, k tomu přidala dvě asistence a dva doskoky. Byla šťastná, že její tým přes nevydařený vstup do druhého poločasu a manko až 14 bodů dokázal zápas otočit a dotáhnout do úspěšného konce. Výhru Hamzová pečetila osm sekund před koncem.

"Na začátku druhého poločasu jsme byly hodně dole, ale zvládly jsme to a otočily. Ten poslední koš byl, abych to řekla lidově, haluz. Ale myslím si, že tým má velký potenciál a ukázaly jsme to," řekla Hamzová novinářům po utkání.

Byla ráda, že na nepodařenou pasáž dokázal tým zareagovat. "Italky nás na začátku druhé půle hodně tlačily a my jsme se nebyly moc schopné prosadit. Pak dala Gába Andělová jeden koš a najednou se to zlomilo po pěti minutách. Pak už jim naše obrana moc nedovolila," pochvalovala si hráčka Žabin Brno.

Utkání Itálie – Česko 58:61

Při pondělním nočním přesunu z Prahy do Tel Avivu cestovala už nemocná, ale podařilo se jí dát do startu turnaje dohromady. S plánovanými úlevami od trenérky Romany Ptáčkové duel zvládla. Nakonec byla s 21 minutami a 40 sekundami pátou nejvytíženější českou hráčkou z deseti, které do hry zasáhly.

"Od pondělí jsem bojovala s nemocí, pro mě to byl křest ohněm, ale nakonec jsem se dokázala dát dohromady a dnes už mi bylo dobře. Nevěděla jsem, jak na tom budu fyzicky, občas jsem se trápila. Ale myslím si, že to nebylo vůbec špatné na to, že jsem teď byla nemocná," uvedla Hamzová, jež startuje na druhém ME v kariéře.

Vydařená eliminace Zandalasiniové

Českému týmu se podařilo eliminovat italskou oporu Cecilii Zandalasiniovou, která při střelbě z pole trefila jen pět z 15 pokusů. S 10 body byla na straně poražených nejlepší střelkyní spolu s Olbis Andreovou a Jasmine Keysovou, přidala osm asistencí i pět doskoků, ale i tak byl cíl splněn.

"Myslím si, že jsme Zandalasiniovou dobře bránily, ale u ní je to o tom, jestli jí to padne. Bylo vidět, že Italky to hodně hrály na střelce zvenku. Jejich síla je ale i pod košem na rozdíl od nás, ale i tak jsme to zvládly. Je to opravdu těžké, protože nemáme tak silové pivotky. Emma Čechová je pořád mladá a není tak silná. Ostatní jsme menší. S Belgií to bude ještě těžší, protože mají opravdu masivní pivotky, ale musíme my malí vypomáhat," podotkla Hamzová.

Druhý zápas čeká Češky s Belgií hned v pátek od 11:15. "Jsme šťastné a v euforii, ale můžeme slavit maximálně než dorazíme na hotel. Pak si musíme zase nastavit hlavy a bojovat, protože vidíme, že můžeme hrát s Itálií, která má spoustu hráček v Eurolize, tak proč bychom nemohly hrát s Belgií," dodala Hamzová.

