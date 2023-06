Zklamaná Vyoralová: Je lepší prohrát o dvacet bodů než takhle v závěru o jeden

Při své šesté účasti na mistrovství Evropy si rozehrávačka Tereza Vyoralová (29) zahrála podruhé čtvrtfinále a jen 3,6 sekundy chybělo k tomu, aby poprvé mohla bojovat i o medaile. České basketbalistky prohrály v Lublani s Maďarskem 61:62 po koši Debóry Francisky Dubeiové (26), kterému předcházel u videa otočený aut od rozhodčích před rozhodující akcí. Vyoralová podobně krutou porážku nepamatuje.

"Asi to určitě nejvíc bolí, bylo to fakt blízko. Kór když se hraje o kvalifikaci na olympiádu. Každý asi ví, že my s Břízou (kapitánkou Renátou Březinovou) už tady moc dlouho nebudeme. Obě jsme do toho daly všechno, celý tým do toho dal maximum, bylo to vidět na hřišti i lavičce, všechny jsme bojovaly. Podle mě by asi bylo lepší prohrát o dvacet než takhle v závěru o bod," řekla novinářům Vyoralová se slzami v očích.

Ještě ve třetí čtvrtině český tým prohrával dvakrát už o 17 bodů, přesto dokázal stav otočit. A 10,8 sekundy před koncem díky koši Kateřiny Zeithammerové vedl 61:60. "Jsem strašně pyšná na tenhle tým, co předvedl. Vrátit se z minus 17 asi úplně nikdo neočekával. Zase jsme ukázaly tvář, jakou tady předvádíme celý turnaj. V závěru to bohužel nevyšlo, dostaly jsme docela jednoduchý koš," litovala vítězné akce Maďarek.

Dubeiová zůstala na střelu po rozehrávce pod českým košem volná po rozehrávce Ágnes Studerové. Vyoralová ji původně bránila, ale odstavila ji 208 centimetrů měřící Bernadett Határová a spoluhráčka pak měla prostor na vítěznou střelu.

Češky už z poslední akce neodpověděly. Eliška Hamzová z autu rozehrála na Březinovou, jejíž trojkový pokus se odrazil o desku mimo. "Tři vteřiny jsou buď anebo. Bříza podle mě vystřelila správně a jestli měli písknout faul, nebo ne, je sporné. Bolí to, bylo to strašně blízko, ale musíme se z toho sebrat. Furt máme o co bojovat, musíme se připravit na sobotní zápas," řekla Vyoralová.

Český tým se především na přelomu druhé a třetí čtvrtiny potýkal s útokem. Nepomohl si ani z dálky a dal jen pět z 26 trojkových pokusů. Přesto sahal po vítězství. "Už jsem říkala na začátku přípravy, že nebudeme tým, který dává 70 nebo 80 bodů. My jsme zápasy vyhrávaly obranou. Jednou nám to ustřelilo, že jsme proti Turecku fakt dávaly, ale jinak nemůžu říct, že bychom skórovaly hodně bodů. Dvaadvacet bodů v poločase bylo hodně málo, ale ony jich daly 29, takže obrana byla z obou stran slušná," konstatovala Vyoralová.

Vybrané statistiky zápasu Livesport

"Bohužel jsme neproměnily skoro jedinou trojku, v útoku nás držely Naty (Stoupalová) a Gába (Andělová), nikdo jsme se k nim moc nepřidal. Je to těžké, i s tím, co jsme všechno nedaly, jsme se snažily hrát, co to šlo. Na posledních pět minut jsme ještě získaly nějakou sílu a vrátily jsme se do zápasu. Jak jsem řekla, jsem pyšná, jak tenhle tým vždycky vstane a bojuje. I když jsme prohrávaly o tolik, tak je neskutečné, že jsme se vrátily. Maďarky na konci ukázaly klidnou hlavu, oba týmy ukázaly hezký basket," hodnotila.

Teď se musí tým dobře nachystat na další důležitý sobotní zápas o 5. až 8. místo. "Musíme hlavně zregenerovat, protože máme o co hrát. Vory nám v zápasech strašně chybí, hrajeme na menší sestavu," připomněla Vyoralová absenci Veroniky Voráčkové, která kvůli problémům s kotníkem odehrála na turnaji jen necelé dva zápasy.

Výsledky ženského EuroBasketu