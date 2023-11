Nymburk vyhrál v Baku 97:89 a zajistil si účast v osmifinále Evropského poháru FIBA

Basketbalisté Nymburka vyhráli v závěrečném 6. kole Evropského poháru FIBA v hale Sabahu Baku 97:89 a zajistili si účast v osmifinále. Po vítězství tureckého Bahcesehiru nad Mornar Barem 103:68 v souběžném utkání skončili svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho v základní skupině D sice až druzí, ale vejdou se mezi šest nepřímo postupujících týmů z celkově deseti skupin. Z celků na druhých místech měli nejlepší bilanci a v osmifinálové skupině M je čeká Zaragoza, Manisa a Oradea.

"Nechci říci, že nikdo nečekal, že nám ta skupina vyjde až takhle, ale šli jsme na to zápas od zápasu a drželi jsem konzistentní formu. Nakonec jsme prohráli jediný zápas a to ještě v prodloužení. Ale vše také mohlo být úplně jinak. Kdybychom první zápas na Bahcesehiru místo výhry o jeden bod prohráli, tak bychom byli pod tlakem a třeba to dnes na postup stačit nemuselo. Ale takhle jsme měli do těch posledních dvou zápasů venku dobrou výchozí pozici a klid. A je z toho postup," uvedl v tiskové zprávě klubu kapitán Nymburka Martin Kříž.

Postupovou výhru Nymburka řídil Sukhmail Mathon, který byl se 17 body nejlepším střelce vítězů a připsal si i 10 doskoků. Na dvouciferný počet bodů dosáhlo i šest jeho spoluhráčů – Jaromír Bohačík (15), Thomas Bell, Gordon Jitaurious, Luboš Kovář (všichni 11) a Martin Kříž s Ondřejem Sehnalem (oba 10). Porážku ázerbájdžánského týmu neodvrátil autor 23 bodů Kyvon Davenport.

"U nás působil Sabah hodně odevzdaně, což tam dnes rozhodně nebylo. Navíc trefili i těžké střely a byl to úplně jiný zápas. Byli jsme už minus devět bodů, proto bych ocenil, že jsme se dokázali zvednout a dotáhnout to do vítězství," doplnil Kříž.

Statistiky uktání. Livesport

Nymburku vyšel vstup do utkání a vedl po koši Bella a čtyřech bodech Mathona 6:0 a s výjimkou vyrovnání domácích na 12:12 a 17:17 byl ve vedení až do 8. minuty, kdy Michael Holton otočil trojkou stav na 21:22. Na startu druhé desetiminutovky po dvou trestných hodech Bella vedl bronzový tým minulé ligové sezony opět o šest bodů, ale Sabah ovládl další pasáž hry 13:2. Nymburk zareagoval jedenáctibodovou sérií, ale soupeř hned předvedl šňůru 8:0; nakonec byl stav v poločase nerozhodný 49:49.

Druhý poločas sice začal dvěma proměněnými šestkami Mathona, ale domácí unikli do náskoku 66:57. Ten se sice rozplynul a Nymburk dokonce v závěru třetí čtvrtiny po koši Luboše Kováře vedl 72:71, ale potom se šestibodovou šňůrou utrhl zase Sabah. Díky Kovářově trojce, jedné proměněné šestce Sehnala a koši Bella otočil Nymburk na 78:77 a pak vedli hosté po Mathonových dvou trestných hodech 82:80. Sabah následně dvakrát unikl do čtyřbodového náskoku, ale Nymburk dokázal otočit stav z 83:87 na 91:87 a už si vítězství pohlídal.

"Je třeba pogratulovat soupeři, který se dnes ukázal jako úplně jiný tým, než jaký jsme viděli v Nymburce. Zahráli opravdu dobře a připravili nám těžké chvíle. My měli trochu problém sami se sebou. Nebyli jsme tak solidní v obraně jako obvykle. Roli mohlo sehrát i to, že jsme poslední dobou hodně cestovali a neměli jsme moc možností pořádně potrénovat," prohlásil Tabellini.

Ve druhé půli už si obranu pochvaloval. "Měli jsme tam několik důležitých zisků a to se projevilo i na sebevědomí v útoku. Nakonec je z toho vítězství a postup do další fáze soutěže, o které všichni říkají, že se velmi zlepšuje její kvalita. Nic jsme nedostali zadarmo a máme být na co pyšní," dodal Tabellini.