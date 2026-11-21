Cleveland – Indiana 128:119
Na další padesátibodové utkání čekal Harden rok. Naposledy metu překonal o pět bodů v dresu Los Angeles Clippers proti Charlotte. V pátek během 40 minut na hřišti trefil 15 z 26 střel včetně sedmi trojek z 11 a proměnil všech 14 šestek.
"Pro trenéra soupeře neexistuje nic, co by proti takovému hráči mohl udělat. Už jsem v té situaci taky byl. James v 99 procentech případů udělal správné rozhodnutí, přitom mám pocit, že pořád rozdával přihrávky a hrál nesobecky. Nechali jsme ho dělat, co umí," chválil Hardena kouč Cavaliers Kenny Atkinson.
Nejvíce zápasů s 50 a více body odehrál během kariéry Wilt Chamberlain, na kontě jich má 118. Druhý je Michael Jordan s 31.
Cleveland je po třech ze čtyř duelů NBA Cupu zatím na druhém postupovém místě ze skupiny. Do poháru se započítávají vybrané ligové zápasy, hraje se v šesti pětičlenných skupinách. Následovat bude čtvrtfinále, vítěz bude znám 11. prosince.
Další zápasy
Nejlepší ligový celek dosavadního průběhu sezony LA Lakers zdolal Sacramento 106:104. Klíčovou trojku trefil 57 sekund před koncem Quentin Grimes, autor celkem 13 bodů. Kings pak ještě dali jeden trestný hod, pokus z velké dálky Zacha LaVinea s klaksonem už ale v koši neskončil. Nejlepším střelcem Lakers byl s 25 body Luka Dončič. Sacramentu nestačilo 30 bodů De’Andre Huntera.
Osobní přestřelku pivotů mezi Alperenem Sengünem a Nikolou Jokičem vyhrál turecký basketbalista, který zapsal triple double za 28 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí, ale s Houstonem podlehl 124:133 Denveru. Jokič k výhře pomohl 26 body, 11 asistencemi a sedmi doskoky.
Orlando zvítězilo v Brooklynu 113:111, o čemž rozhodl košem 2,4 sekundy před koncem Němec Franz Wagner, zároveň s 35 body nejlepší střelec zápasu. V NBA tak navíc oslavil premiérové vítězství v duelu proti svému bratrovi Moritzovi v dresu Nets.