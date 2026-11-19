LA Lakers – Utah 97:109
Lakers se trápili s Utahem, třetím nejhorším týmem ligy. Ačkoli dal Luka Dončič 29 bodů, byl k sobě hodně kritický. Například z 12 střel za tři body proměnil jen dvě. Měl i devět ztrát míče. "Musím hrát mnohem líp než dnes. Tohle bylo nepřijatelné, musím tým vést lépe. Podívám se na to, abych se z toho poučil," řekl hvězdný Slovinec.
Vyrovnané utkání rozhodla poslední čtvrtina, v níž hráči Jazz šňůrou 8:0 odskočili na 91:83 a náskok už uhájili. Blýskl se především Keyonte George s 30 body. V dresu Lakers Quentin Grimes den poté, co proti Charlotte zazářil deseti trojkami a 47 body, zůstal na 20 bodech a čtyřech trojkách.
Orlando – Philadelphia 116:121
Lídr východu Philadelphia zlomila duel v Orlandu v poslední části, kterou ovládla 29:19. Prožívá tak nejlepší začátek sezony od roku 2000. Tehdy Sixers s Allenem Iversonem odstartovali bilancí 14-2 a na konci ročníku si zahráli finále. Nyní mají 13 výher a tři porážky.
Ke čtvrtému triumfu v řadě dovedli Philadelphii Joel Embiid s 26 body, VJ Edgecombe se 24 a LeBron James s 22 body. James, čerstvě třetí nejlepší nahrávač ligové historie, má nyní v žebříčku asistencí ztrátu 452 na druhého Chrise Paula. Tentokrát jich nasbíral šest. Orlandu nestačilo 27 bodů Franze Wagnera.
Indiana – Houston 104:119
Houston zvítězil v hale Indiany 119:104. Lídrem vítězů byl Kevin Durant s 21 body, Rockets však už po 14 minutách přišli o Alperena Sengüna kvůli poranění oka. Stihl sedm bodů. Vyrovnaný duel mezi Denverem a Bostonem vybojovali Nuggets 105:101, o klíčový koš se postaral sedm sekund před koncem Jamal Murray. Celkem nasbíral 21 bodů, Nikola Jokič 24.