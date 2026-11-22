San Antonio – New Orleans 114:91
Wembanyama opustil palubovku krátce poté, co dosáhl hranice 50 bodů trojkou, kterou 6:29 minuty před koncem zvýšil vedení San Antonia na 108:82. Trenérovi Spurs Mitchi Johnsonovi se nechtělo stahovat Wembanyamu na lavičku, ale v rozhodnutém utkání nechtěl riskovat zranění.
"Bylo těžké ho vystřídat poté, co dosáhl 50 bodů? Ne, jen jsem doufal, že se na tu padesátku dostane přesně ve chvíli, kdy se mu to nakonec povedlo," řekl Johnson. "Bylo by těžké ho stáhnout ze hry těsně pod hranicí 50 bodů," dodal.
Spurs si v poločase vypracovali vedení 61:45 po dvou potyčkách ve druhé čtvrtině. Jaron Pierre Jr. strčil zezadu do Wembanyamy poté, co 224 centimetrů vysokého pivota fauloval Karlo Matkovič 9:27 před koncem prvního poločasu. Technické chyby dostali Pierre a Keldon Johnson, který se do hráče Pelicans po strčení pustil.
Později obdržel technickou chybu i De’Aaron Fox a 3:49 minuty před koncem prvního poločasu museli oba hráče od sebe oddělit poté, co rozehrávač Spurs oběma rukama strčil do Jeremiaha Fearse po jeho porušení pravidla o návratu na vlastní polovinu.
Philadelphia – Milwaukee 132:129
Vedoucí tým Východní konference Philadelphia 76ers zvítězil 132:129 nad posledním mužstvem tabulky Milwaukee. Rozehrávač Bucks Tyler Herro si připsal kariérní maximum 50 bodů a málem poslal zápas do prodloužení. Jeho pokus o vyrovnání z pravého křídla sice propadl obroučkou, ale míč opustil jeho ruce až po závěrečném klaksonu.
"Už jen podle toho, jak dnes hrál a jak mu padaly střely, jsem si říkal: 'To tam spadne,'" uvedl autor 21 bodů LeBron James, jenž předpokládal, že Herro vyrovnávací střelu promění a vynutí si prodloužení. Hvězdě Sixers ve chvíli, kdy dobíhaly poslední sekundy na časomíře, proběhla hlavou myšlenka: "A snad to nestihl vystřelit včas."
Další zápasy
Při vítězství Dallasu nad Los Angeles Clippers 110:100 zaznamenal Kyrie Irving 25 bodů a Cooper Flagg přidal 22 bodů, osm doskoků a šest asistencí. O výhře New Yorku rozhodl Mikal Bridges vítěznou trojkou se závěrečným klaksonem a obhájci titulu těsně porazili Portland 97:96. Oslabený Memphis podlehl Minnesotě 95:104 a Boston nestačil 96:97 na Sacramento.