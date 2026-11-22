Lékaři upřesnili délku absence po nejnovějším vyšetření, kterému se spoluhráč Martina Nečase podrobil po návratu týmu ze série venkovních zápasů. MacKinnon kvůli očekávané tříměsíční absenci s jistotou přijde mimo jiné o silvestrovský duel Winter Classic pod širým nebem proti Utahu a také o Utkání hvězd NHL na začátku února.
Zkušený centr se zranil v minulém týdnu v utkání v Ottawě při pokusu o zákrok na obránce Arťoma Zuba. Od té doby už přišel o tři zápasy, stále je ale nejproduktivnějším hráčem týmu s 30 body za 10 gólů a 20 asistencí. O čtyři body méně (10+16) má na druhém místě Nečas.
Obránce Cale Makar, který se Coloradu zranil ve spodní části těla ve stejném duelu jako MacKinnon, se naproti tomu již chystá zpátky na led. S bruslením by měl začít dnes a Bednar nevyloučil jeho start ve středu proti Montrealu.