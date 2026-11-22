Hlavní události
10:15 – Polsko ustálo těžkou bitvu v baráži Poháru Billie Jean Kingové na domácí půdě. Hrdinkou napínavého utkání se stala bývalá česká tenistka Linda Klimovičová, která v rozhodujícím pátém zápase udolala 4:6, 6:4, 6:3 vzdorující Caijsu Wildu Hennemannovou a zajistila našim sousedům postup do kvalifikace o finálový turnaj 2027.
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11:00 – Tomáš Macháč považuje letošní sezonu, kterou ukončí příští týden ve finálovém turnaji Davisova poháru v Boloni, za velkou lekci. Do výběru kapitána Tomáše Berdycha se vrátil po roční pauze a poté, co letos laboroval se zraněním nohy. V on-line rozhovoru s novináři řekl, že ho zdravotní potíže, kvůli kterým nehrál v létě přes dva měsíce, naučily větší pokoře. Více informací najdete v článku.
10:40 – O titul na letošním Turnaji mistrů si to rozdají dva nejvýše nasazení hráči. Carlos Alcaraz, který bojuje už několik dní s nepříjemným zdravotním problémem, bude bojovat o svůj první triumf na závěrečném vrcholu sezony. Ve finále vyzve rivala, dvojnásobného šampiona a úřadující světovou jedničku Alexandera Zvereva, jenž může uštědřit facku všem svým kritikům. Nedělní finále startuje v 18:00 našeho času. Více informací najdete v článku.