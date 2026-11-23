New York – Indiana 113:106
Towns se na pátém vítězství Knicks v řadě podílel 30 body a 13 doskoky. Jalen Brunson přidal 22 bodů a Josh Hart zaznamenal triple double za 10 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí. Pro Harta to byl 18. triple double v dresu New Yorku, čímž se v klubové historii vyrovnal na druhém místě Michaelu Richardsonovi. Rekord drží Walt Frazier s 23 triple doubly.
Chicago – Denver 145:151p
Denver po vyrovnané základní hrací době rozhodl o úspěchu osmi body v řadě na začátku prodloužení. Jamal Murray si 45 body vytvořil sezonní maximum, Jokičovi chybí už jen sedm triple doublů k vyrovnání rekordu NBA Russella Westbrooka, který před sezonou ukončil kariéru.
Miami – Oklahoma City 123:113
Triple doublem pomohl k vítězství také Bam Adebayo, který 24 body, 15 doskoky a 12 asistencemi přispěl k výhře Miami 123:113 nad Oklahoma City. Heat ani jednou neprohrávali a vedli až o 20 bodů. Heat vyhráli posedmé za sebou a pokračují v nejdelší vítězné sérii klubu od roku 2017, kdy uspěli třináctkrát za sebou. Thunder postrádali mimo jiné Shaie Gilgeouse-Alexandera, jehož vyřadily bolesti zad.
Utah – Dallas 114:116
Dallas zvítězil v Utahu 116:114 díky dvěma úspěšným trestným hodům Coopera Flagga 3,7 sekundy před koncem. Flagg nastřílel 28 bodů. Domácím nepomohl ani životní výkon ukrajinského křídelníka Svjatoslava Mychajljuka, který jako náhradník zaznamenal 39 bodů a deset trojek.
Atlanta – Detroit 107:97
Atlanta porazila Detroit 107:97, přestože před poslední čtvrtinou prohrávala o 11 bodů. Závěrečnou část ovládla 33:12 a připsala si vítězství zásluhou Nickeila Alexandera-Walkera, autora 27 bodů. Washington zdolal Orlando 116:96 a vyhrál potřetí za sebou. Kyshawn George přispěl 24 body, Anthony Davis přidal 22.
Golden State – Boston 88:87
Golden State i bez Stephena Curryho a Jimmyho Butlera porazilo Boston 88:87. Brandin Podziemski nastřílel 18 bodů, hostům nestačilo 27 bodů a deset doskoků Jaysona Tatuma. Celtics dali v poslední čtvrtině jen 12 bodů.