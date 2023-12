Minnesota s Bostonem se dál drží v čele NBA, Jokič zaznamenal 115. triple double v kariéře

Basketbalisté Minnesoty po porážce zabrali a výhrou 119:101 na hřišti Dallasu potvrdili pozici aktuálně nejlepšího týmu NBA. Spolu s nimi mají nejlepší bilanci také hráči Bostonu, kteří přehráli Cleveland 116:107 a zůstávají v domácí hale neporaženi. Obhájci titulu z Denveru zvítězili 124:101 nad Brooklynem i díky triple doublu Nikoly Jokiče za 26 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. Nadále se naopak trápí Golden State Warriors, kteří podlehli Los Angeles Clippers 113:121 a připsali si už dvanáctou porážku z posledních 16 zápasů.

Minnesota minule prohrála s Oklahomou City, ale proti Dallasu využila převahu pod košem, kde kraloval zejména Karl-Anthony Towns s 21 body a 17 doskoky. Hlavním hrdinou ale byl střídající Naz Reid, který trefil sedm trojek a s 27 body si vytvořil sezonní rekord.

Dallasu při absenci Kyrieho Irvinga nestačilo ani 39 bodů a 13 asistencí Luky Dončiče. Přitom Mavericks vstoupili do utkání skvěle a vedli 17:2. Jenže Timberwolves odpověděli desetibodovou šňůrou a rychle se do zápasu vrátili a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny rozhodli.

Boston opět předvedl kolektivní výkon. Každý hráč základní sestavy měl dvouciferný počet bodů, nejvíce vidět byl Jayson Tatum s 27 body a 11 doskoky. Za Cleveland dal 31 bodů Donovan Mitchell. Boston vyhrál všech dosavadních 12 zápasů v domácí hale. "Od začátku jsme zápas kontrolovali. Doma jsme opravdu těžko k poražení," řekl Jrue Holiday. "A to umíme zahrát mnohem lépe. Dnes tam od nás nebyla taková aktivita," doplnil další hráč Celtics Jaylen Brown.

Denver vedl nad Brooklynem už ve třetí čtvrtině o 28 bodů a zápas pak dohrávali především náhradníci. Jokič přesto stihl 115. triple double kariéry a stal se prvním hráčem v historii, který zapsal alespoň 10 triple doublů v sedmi po sobě jdoucích sezonách.

Divokou přestřelku nabídlo Sacramento při výhře 128:123 nad Oklahomou City. Oba celky se často střídaly ve vedení, Thunder v závěru dohnali manko 14 bodů na rozdíl jediného koše, ale Kings nakonec zásluhou trestných hodů výhru uhájili. Hlavní zásluhu na tom má De'Aaron Fox se 41 body, za hosty dal ještě o dva více Shai Gilgeous-Alexander, který byl se 43 body nejlepším střelcem večera.

Skvělý start do utkání předvedlo Chicago, které nad Miami vedlo už 33:8 a náskok hájilo až do vítězného konce (124:116). Pro Bulls to byl nejvyšší náskok v první čtvrtině od roku 1997. Coby White k výhře přispěl 26 body, Nikola Vučevič přidal 24 bodů a 12 doskoků, Ayo Dosunmu dal také 24 bodů a DeMar DeRozan 23. Vůbec poprvé od roku 1969 tak měli čtyři hráči Chicaga v jediném zápase na kontě přes 23 bodů.

