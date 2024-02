Dvě chyby jsou moc, litovala Davidová po nadějně rozjetém sprintu a pochválila diváky

Markéta Davidová (27) litovala, že nedotáhla nadějně rozjetý sprint na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě a po dvou chybách při střelbě vestoje dokončila na 17. místě. V rozhovoru s novináři řekla, že střelnice byla v pořádku, šlo ryze o její zaváhání. Pochválila diváky za bouřlivou atmosféru a věřila, že v nedělním stíhacím závodu skončí výše.

"Za jedna by to bylo ještě dobré. Za dva už je ale moc," uvedla Davidová. "Myslím, že to byly moje chyby. Pro stíhačku to neznamená nic jiného, než že se to budu snažit vylepšit," doplnila závodnice z Janova nad Nisou, která měla 14. nejlepší běžecký čas.

Po úvodní bezchybné položce aspirovala na vysoké příčky, při střelbě vestoje ji ale srazily chyby na druhém a čtvrtém terči. "Co jsem koukala, tak ta kola byla relativně vyrovnaná. Samozřejmě dostávat dvacet vteřin na kolo je docela dost, ale tak to prostě je. Opravdu jsem tam nechala všechno. Mrzí mě stojka," podotkla Davidová.

Do závodu šla dva dny poté, co absolvovala smíšenou štafetu, v níž skončila s Jessicou Jislovou, Michalem Krčmářem a Tomášem Mikyskou čtrnáctá. Fyzicky se cítila na náročné trati bez potíží. "Jsem ráda, že jsem ji (smíšenou štafetu) jela. Člověk si to trochu vyzkoušel a malinko jsem věděla, do čeho jdu. Na druhou stranu, i když je to mistrovství světa nebo Světový pohár, diváci tu křičí pořád stejně. Není to až takový rozdíl."

Dnešní sprint sledovalo ve Vysočina Areně 26.324 fanoušků. O zhruba šest tisíc více než středeční smíšenou štafetu. "Ti lidé jsou neskuteční. Na trati je to fakt masakr a opravdu nás nenechávají ani na chvíli oddechnout. Necháváme tu všichni všechno. Jinak to ani nejde," řekla.

Věří, že i pošesté v sezoně si ve stíhacím závodě oproti sprintu polepší. Naposledy poskočila v Ruhpoldingu ze 46. příčky na konečnou jedenáctou. Stíhací závod ženy čeká v neděli. "Kdyby se povedlo něco jako minule, bylo by to samozřejmě ideální. Budu se snažit," dodala Davidová.