Sprint v Novém Městě ovládla Simonová, nejlepší Češkou byla sedmnáctá Davidová

Markéta Davidová byla na 17. místě nejlepší Češkou ve sprintu na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Druhý závod šampionátu ve Vysočina Areně si podmanily Francouzky, jež obsadily první čtyři místa: vyhrála Julia Simonová před Justine Braisazovou-Bouchetovou a Lou Jeanmonnotovou. Závod ve Vysočina Areně sledovalo 26 324 diváků.

Davidová rozjela sprint výborně, po nule při střelbě vleže ztrácela na Simonovou zhruba 12 sekund. Pak ale dvakrát minula vestoje a přišla o naděje na první desítku. "Stojka mě mrzí. Za jedna by to bylo ještě dobré, ale za dva už je moc. Myslím, že to byly moje chyby. Pro stíhačku to neznamená nic jiného, než že se to budu snažit vylepšit," řekl Davidová, která před nedělním stíhacím závodem ztrácí na desátou Dorotheu Wiererovou z Itálie 22,6 sekundy.

Chyby Davidové popsal trenér Matt Emmons. "Když začala střílet, bylo vše v pohodě, ale když netrefila první terč, trochu se tím rozhodila. První chyba byla vlevo nahoře. Ne daleko, asi centimetr," uvedl. "Byl to od ní dobrý závod, pak bohužel přišly ty dvě chyby. Samozřejmě je teď trošku zklamaná, ale myslím, že se s tím dá pracovat," doplnil.

Nejmladší členka týmu Tereza Voborníková minula první dvě rány. Dalších osm už trefila, ale s více než dvouminutovým mankem obsadila 32. příčku. "Po prvních dvou ranách mě samozřejmě napadlo to nejhorší. Že jestli se netrefím vestoje, přijdu o stíhačku. Hned jsem se to ale snažila vymazat z hlavy a říct si, že stojku zvládnu. Naštěstí se to podařilo," řekla Voborníková.

Pověst spolehlivé střelkyně nepotvrdila Jessica Jislová, jež stejně jako Davidová musela na dvě trestná kola po položce vestoje. Výrazně ztratila i na trati, takže se zařadila na 48. příčku. Byla nejhorší z českého kvarteta. Před ní skončila čtyřicátá Lucie Charvátová, která absolvovala tři trestná kola.

"V pohodě to nebylo, je to na prd startovat zezadu. Samozřejmě jsem na to zvyklá v průběhu celé sezony, někdy je to lepší, někdy horší, ale tahle podmínka nenasvědčovala, že by trať mohla být celou dobu stejná. Bylo to rozšlapané, tak jsem jezdila všude v krajích, kde to bylo zase špinavé. Nebylo si vybrat, kde jet. Už od startu to bylo demotivující," podotkla Charvátová.

Simonová navázala na své galapředstavení ze závěrečného úseku středeční smíšené štafety a znovu neminula. Se startovním číslem 2 šla jednoznačně do čela a nasadila laťku hodně vysoko. Nikdo už ji nesesadil a po loňském titulu ze stíhačky vybojovala na světovém šampionátu podruhé individuální zlato.

Zvítězila s náskokem 4,9 sekundy před nejrychlejší běžkyní dne Braisazovou-Bouchetovou, jež musela na jedno trestné kolo. Jednu chybu udělala také bronzová Jeanmonnotová a ztratila na vítězku necelých 41 sekund. Poprvé ve čtyřicetileté historii MS obsadila v ženském sprintu jedna země kompletní stupně vítězů.

Francouzskou nadvládu navíc potvrdila čtvrtým místem Sophie Chauveauová. První čtyři místa patřil na MS biatlonistkám z jedné země jen v roce 1984, kdy reprezentantky tehdejšího Sovětského svazu dominovaly ve vytrvalostním závodě na 10 kilometrů.

Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě bude pokračovat v sobotu sprintem mužů se začátkem v 17:05.