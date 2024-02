Trať byla hrozně těžká, ale atmosféra pořád výborná, ocenila Davidová

Biatlonistka Markéta Davidová (27) ocenila po závodě smíšených štafet na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě fanoušky, kteří vydrželi na tribunách i přes nepříjemný déšť. Češi dojeli v úvodním závodě po trestném kole Michala Krčmáře (33) na 14. místě, ani Davidová ale nebyla se svým výkonem na třetím úseku zcela spokojená. Vedle čtyř chyb poukázala v rozhovoru s novináři na těžké podmínky na trati.

"Trať byla hrozně těžká. Dneska to sice bylo šest kilometrů, nejkratší trať, co jedeme, ale bolelo to hrozně. Cítím se, jako kdybych jela minimálně dvacet a ne šest," přiznala Davidová.

Na položce vleže dvakrát opravovala a vestoje také. Přesto polepšila českému týmu z 19. na 14. příčku. "Mrzí mě střelnice. Tam je asi potřeba střílet trošku líp a dobíjet to hned na první rány a ne tu jednu vestoje na dvě," uvedla sedmadvacetiletá reprezentantka.

Závod sledovalo ve Vysočina Areně 20.200 fanoušků. Davidová je ocenila, že vydrželi i v dešti. "Je to neskutečné. Fakt je obdivuju a moc jim za to děkujeme, protože fandí a byli slyšet," vzkázala. "Není moc rozdíl, jestli tu jde o Světový pohár nebo mistrovství světa. Lidé křičí furt stejně a atmosféra je tady pořád výborná," podotkla.

Domácí prostředí ji nesvazovalo. "Necítila jsem větší tlak než normálně. Nervózní jsem samozřejmě byla, ale nemyslím, že by to bylo nějak víc než obvykle," uvedla Davidová, kterou v hledišti podpořil i otec se sestrou. "Přijede pak taky mamka, druhá ségra a kamarádi. Nějak se tady prostřídají," dodala.