MS v biatlonu: Závod jsem pokazil, je na místě se omluvit, říká Krčmář

Biatlonista Michal Krčmář (33) se po nepovedené smíšeně štafetě na domácím mistrovství světa omlouval kolegům z týmu a fanouškům. Po jeho trestném kole při úvodní střelbě vleže přišli Češi o šanci na dobrý výsledek a skončili na 14. místě. Krčmář novinářům řekl, že se pokusí na závod zapomenout a nenechat se jím ovlivnit do dalšího průběhu šampionátu v Novém Městě na Moravě. Jeho kolegové z reprezentace ho podpořili.

"Myslím, že dneska to bude rychlé a stručné. Nemá cenu se v tom pitvat. Totálně jsem závod pokazil. Je na místě se omluvit členům týmu, kolegům a fanouškům, kteří přišli nebo to sledovali. Bylo to ode mě velice špatné," uvedl Krčmář, kterého pár dní před závodem trápily potíže s ječným zrnem v oku. "To ale vůbec nehrálo roli," podotkl.

Nejzkušenější český biatlonista, který z týmu jako jediný absolvoval poslední MS na Vysočině před 11 lety, chyboval hned v úvodu. Po prvních pěti ranách vleže mu zbyly dva terče. Se třemi náhradními náboji ale dostřelil jen jeden.

"Nemyslím, že to bylo pod tlakem. Zodpovědnost, když jedete za tým, je samozřejmě větší, ale nepřišlo mi, že bych se cítil sevřenější. Prostě jsem to nezvládl," uvedl třiatřicetiletý rodák z Vrchlabí. "Sám tu položku nedokážu vyhodnotit. Musím si to rozebrat s trenérem. Nechci se v tom víc babrat," doplnil.

Krčmářovo zaváhání překvapilo i sportovního ředitele Českého biatlonu Ondřeje Rybáře. "Pro mě je to velká záhada. S Michalem jsem měl možnost být v Jablonci na střelnici. Tam dobře věděl, co dělá. Určitě je na mistrovství dobře střelecky připraven. Jak znám Bimba, bude hodně sebekritický. Je potřeba jít do dalšího závodu s čistou hlavou. Určitě je připraven tak, aby byl schopný tady střílet dobře," řekl České televizi.

Kompletní výsledky závodu – smíšená štafeta

Poté, co Krčmář dokončil úvodní úsek na 21. místě, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová nakonec vytáhli štafetu o sedm pozic nahoru. Po závodě Krčmáře podpořili. "Myslím, že na něj platí, když ho necháme v klidu samotného. Tohle mu ale prostě nemůžeme mít za zlé. Je to biatlon a může se to stát i těm nejlepším. Stalo se to i Justine Braisazové-Bouchetové. Může se to stát úplně každému," uvedl Mikyska.

Jislová souhlasila. "Žádný ze závodníků, který si stoupne na start, neřekne: 'Dám dvě nuly a bude to krásný závod'. To by byl dost nudný biatlon. Tyhle chvíle prostě někdy přichází a mohou se stát všem. Nikdo nikomu za to hlavu neutrhne. Každý se tu snaží udělat nejlepší práci a nikdo nedělá chyby naschvál. Je třeba na to zapomenout a jít do dalších závodů se vztyčenou hlavou," řekla.

Tento úkol si stanovil také Krčmář. Na start se postaví znovu v sobotu ve sprintu. "Je tady tolik závodů, že si to musím vyhodnotit a jít okamžitě dál, abych si to nenesl do dalších závodů. Určitě je teď lepší, že budou dva dny volna, než aby člověk hned zítra závodil," dodal.