"Nejlepší kulisa na světě." Biatlonové MS v Novém Městě navštívilo přes 210 tisíc fanoušků

Biatlonové mistrovství světa v Novém Městě na Moravě navštívilo během devíti závodních dní 210 681 fanoušků. Divácký rekord dál drží šampionát v Ruhpoldingu v roce 2012, kam dorazilo 240 tisíc příznivců. Návštěvnost letošního mistrovství světa překonala o téměř deset tisíc fanoušků šampionát na Vysočině z roku 2013. Novináře o tom informovali organizátoři. "Divácká kulisa je tady jednoznačně nejlepší ze všech stadionů na světě," uvedl v neděli šéf biatlonového svazu Jiří Hamza (54).

"Chci fanouškům poděkovat. Samozřejmě jsme to jako na minulém mistrovství kombinovali se školními dny, protože v ty hluché dny bychom arénu nevyprodali. To ale nevyprodá nikdo na světě. Myslím, že je nepodstatné, jestli přišlo 190 tisíc nebo 204 tisíc. Lidé byli neuvěřitelní. Na to, že jsme do mistrovství světa jezdili špatně a nedařilo se nám, tak to, co tady bylo, bylo peklo," řekl Hamza.

Šampionát v Novém Městě na Moravě odstartoval 7. února smíšenou štafetou, kterou zhlédlo ve Vysočina Areně 20 200 fanoušků. O dva dny později navštívilo sprint žen 26.324 diváků, následující den vidělo stejnou disciplínu mužů 26 863 fanoušků. Stíhací závody se konaly před 27 225 diváky.

Ve druhém týdnu navštívilo 13. února vytrvalostní závod žen 19 298 diváků, vytrvalostní závod mužů vidělo 15 149 fanoušků. Ve čtvrtek přišlo na smíšenou štafetu dvojic 17 610 diváků a mistrovství vyvrcholilo největšími návštěvami o víkendu. Na sobotní štafety si našlo cestu do Vysočina Areny 28 572 fanoušků a nedělní závody s hromadným startem zhlédlo 29 440 diváků.

Šampionát v Novém Městě na Moravě překonal loňské mistrovství v Oberhofu, kam přišlo dohromady 150 tisíc fanoušků. "Myslím, že je to hra čísel. Nemá smysl to řešit. Byl jsem strašně mile překvapený ohlasy v pátek během vyhlášení Síně slávy. Devadesát procent lidí za mnou chodilo a říkali něco v tom smyslu, že to bylo peklo. Divácká kulisa je tady dnes jednoznačně nejlepší ze všech stadionů na světě," uvedl Hamza.

Letošní šampionát překonal také domácí mistrovství světa v roce 2013, kdy do Vysočina Areny zavítalo během osmi závodních dní 201 500 fanoušků. Vloni během březnového Světového poháru v Novém Městě na Moravě přišlo během čtyř dní 86 tisíc lidí.