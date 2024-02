MS v biatlonu: V Novém Městě na Moravě jsou na programu štafetové závody

Favorizované Francouzky vyhrály štafetu na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Nezastavila je ani dvě trestná kola Sophie Chauveauové. Finišmanka Julia Simonová získala ve Vysočina Aréně čtvrté zlato. Druhé skončily se ztrátou 38,3 sekundy Švédky, bronz získaly Němky. Češky Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Jessica Jislová stejně jako na loňském šampionátu v Oberhofu obsadily sedmou příčku. Charvátová a Jislová musely po střelbě vestoje na trestné kolo.

České kvarteto bylo v první polovině závodu ve hře o medaili. Voborníková nemusela ani jednou dobíjet a předala jako pátá se ztrátou osmi sekund na druhou příčku. "Už když jsem stála na startu, tak jsem si to užívala. Také jsem zamávala fanouškům. Dnes jsem se fakt těšila. Tím, že to asi byl poslední závod, řekla jsem si, že už žádné nervování nebude a že si to chci užít," řekla novinářům Voborníková.

Charvátová jela ve skupině o druhé místo a na položku vestoje přijela jako třetí. Jenže pak musela na trestné kolo a propadla se na desátou pozici.

"Nevím, co se mi honilo hlavou. Samozřejmě jsem na sobě cítila od rána velkou nervozitu. Popasovat se s tím tady v Novém Městě na Moravě před takovým davem diváků je dvakrát náročnější. Byla jsem na položce nervózní, neustála jsem to a čím víc času jsem tam strávila, tím obtížnější to bylo. Takže jsem se bohužel nevyvarovala trestného kola," uvedla Charvátová.

Davidovou v rozletu přibrzdilo, že na obou střeleckých položkách dobíjela jednu netrefenou ránu až napodruhé. České umístění sice zlepšila na šestou příčku, ale manko na pódium už narostlo zhruba na minutu. "Mrzí mě, že jsem to vždycky nedobila na první dobrou. Byly to i moje chyby. O to víc mě mrzí, že tam nemusely být," podotkla Davidová.

Jislová po čisté položce vleže nepotvrdila na stojce pověst spolehlivé střelkyně a musela na trestné kolo. Ještě z něj odjela jako šestá, ale v závěrečném běžeckém kole neodolala náporu Polky Joanny Jakielové. Na vítězné Francouzky ztratily domácí reprezentantky 2:22,7 minuty, od stupňů vítězů je dělila více než minuta.

"Já vždycky říkám, že do osmého místa je to přijatelný výsledek, protože těch osm silných štafet tady určitě je. Tím ale jak závod probíhal, tak jsme mířily trochu výš. Mrzí mě, že jsem to tou ranou odstřelila. Mohla jsem bojovat o jedno či dvě místa výše," řekla Jislová.

Kralovaly Francouzky

Francouzskou štafetu výborně rozběhla Lou Jeanmonnotová. Po zaváhání Chauveauové se favoritky propadly na devátou příčku, ale Justine Braisazová-Bouchetová je vrátila do čela. Vedoucí pozici už Simonová udržela, i když na položce vestoje třikrát minula a jen těsně se vyhnula trestnému kolu. Francouzky vyhrály štafetu biatlonistek na MS poprvé v historii.

Na medailových pozicích se dlouho držely Estonky, ale nakonec skončily čtvrté se ztrátou necelé půlminuty na bronzové Německo. Naopak až jedenácté s bezmála pětiminutovou ztrátou skončily obhájkyně titulu Italky. A nedařilo se ani Norkám. Další kolaps při střelbě vestoje prožila vedoucí žena Světového poháru Ingrid Landmark Tandrevoldová, která netrefila ani jednu z prvních pěti ran a pak běžela tři trestná kola. Jako finišmanka přivezla norskou štafetu na desátém místě.

Biatlonistky už v Novém Městě na Moravě čeká jen závod s hromadným startem, který odstartuje v neděli ve 14:15. Navštíví ho osobně ve Vysočina Areně prezident České republiky Petr Pavel.