Charvátová po štafetě litovala nervozity: Nevím, co se mi na té položce honilo hlavou

Biatlonistku Lucii Charvátovou (31) po štafetě na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě mrzelo, že se nedokázala popasovat s nervozitou. Na druhém úseku se držela před střelbou vestoje na předních příčkách, po trestném kole se ale propadla a Češky nakonec dokončily závod sedmé. Charvátová novinářům řekla, že má se "stojkou" problémy dlouhodobě a o to víc to platilo v bouřlivé domácí atmosféře.

"Nevím, co se mi na té položce honilo hlavou," uvedla Charvátová. "Samozřejmě jsem na sobě cítila velkou nervozitu. Popasovat se s tím tady v Novém Městě před takovým davem fanoušků je dvakrát náročnější. Byla jsem na položce nervózní, neustála to, a čím více času jsem tam strávila, tím obtížnější to bylo. Takže jsem se bohužel nevyvarovala trestného kola," líčila.

Štafetu dobře rozjela Tereza Voborníková, která předala Charvátové na pátém místě. Jednatřicetiletá rodačka z Hradce Králové se poté pohybovala ve skupině bojující o druhou pozici a na položku vestoje přijela jako třetí. Z prvních pěti střel trefila tři terče. Jeden ještě zasáhla při opravě, ten poslední se už ale nesklopil.

"Na trati jsem se první dvě kola snažila chytře rozložit síly. Zejména v tom, abych na stadion nedojížděla jako první. Vždycky jsem se snažila za někým vyvézt. Síly mi určitě nedocházely. Z toho pohledu jsem jela velmi takticky a chtěla udělat pro střelbu maximum," podotkla Charvátová.

V této sezoně se vyvarovala ve štafetách trestnému kolu dvakrát, při té nejdůležitější příležitosti to ale nedokázala. Jak ale řekla, lépe se na souboje v bouřlivé atmosféře připravit nemohla. "Samozřejmě v tréninku nikdy nepřesvědčíte 25 tisíc lidí, aby vám přišlo dělat takový bordel. Na to se připravit nedá. Pro mě jsou stojky a štafety náročné, ať už závodíme kdekoliv. A tady je to umocněné atmosférou. Zvládnout je to těžký," dodala Charvátová.