Buffon, Ibrahimovic, Bale... Ideální jedenáctka hvězd, které letos ukončily kariéru

V roce 2023 se s profesionální kariérou rozloučila řada skvělých fotbalistů, kteří na hřišti nechali vše a dosáhli obrovských úspěchů. Redakce Livesport Zpráv připravila jejich ideální sestavu.

Hráči, kteří v roce 2023 ukončili kariéru. Livesport

Když se řekne fotbalový brankář, mnoho fanoušků si vybaví právě jeho. Jeden z nejikoničtějších gómanů historie pověsil kopačky na hřebík ve svých 44 letech. Právě jeho dlouhověkost a skvělé výkony z něj udělaly žijící legendu. Nejúspěšnější léta prožil v Juventusu, s nímž se stal 10krát italským mistrem. Kariéru však začal i ukončil v Parmě. Nejprestižnější klubová trofej mu unikla, třikrát prohrál finále Ligy mistrů. Jako 176násobný italský reprezentant se však v roce 2006 stal mistrem světa.

Nejúspěšnější roky strávil v Atlétiku Madrid, s nímž vyhrál La Ligu, Španělský pohár a Evropskou ligu. Následně nastupoval za Inter Milán a přes čínský Jiangsu Suning se vrátil do rodného Sao Paula, kde ukončil kariéru jako trojnásobný brazilský mistr. S národním týmem "kanárků" se radoval z vítězství v Copa América a Konfederačním poháru.

Uruguayský obránce odehrál v národním týmu 161 zápasů a patřil k neodmyslitelným součástem skvělé generace. Společně s Mirandou působili v Atlétiku i Interu. Právě v madridském týmu strávil téměř 10 let, díky čemuž bude navždy označován za legendu klubu. Na kontě má titul z La Ligy nebo vítězství v Copa América. Ve své době byl jedním z nejlepších stoperů na světě. Kariéru ukončil v argentinském týmu Vélez Sarsfield.

Kariéru začal v Livornu a po jedné sezoně ve Fiorentině přestoupil v roce 2005 do Juventusu. V dresu "Staré dámy" hrál až do léta 2022 a zařadil se mezi ikony. Je jedním z nejúspěšnějších hráčů v její historii, získal devět titulů v Serii A v řadě, Italský pohár a Superpohár a dvakrát si zahrál finále Ligy mistrů. Za Juventus odehrál 561 duelů. Loni v létě přišel do Los Angeles FC poté, co mu v Turíně skončila smlouva a loni s ním získal titul v MLS. Jako kapitán dovedl národní tým k triumfu na předloňském mistrovství Evropy 2020. Celkem nastoupil do 117 reprezentačních zápasů.

Odchovanec a legenda Betisu nastupoval během kariéry také za Valencii, Málagu a Fiorentinu, ale nejdéle působil v Betisu Sevilla, jehož byl dlouhá léta kapitánem. Na svém kontě má 622 zápasů v La Lize. Rychlý a technický křídelník nikdy nezískal titul, s Betisem se dvakrát radoval z trofeje pro vítěze Španělského poháru.

Svého času patřil k nejlepším hráčům světa. Klasická "desítka", tvůrce hry, autor nespočtu asistencí. Němec se proslavil v Brémách, odkud ho po mistrovství světa 2010 koupil Real Madrid. S ním vyhrál titul a Copa del Rey, poté zářil jako člen Arsenalu, kde strávil osm let. Třikrát vyhrál FA Cup. Nejdůležitější trofej získal v roce 2014, kdy se stal mistrem světa.

"Mladičký Španěl Fàbregas" ukončil kariéru. Cítíte se staří? Zdá se, jako by to bylo včera, kdy tento hráč vtrhl na scénu v dresu Arsenalu. Od té doby uplynulo hodně vody a odehrál spoustu zápasů i za Chelsea nebo Barcelonu. Později působil v Monaku a naposledy byl hráčem italského Coma. Není třeba ho víc představovat, postačí výčet jeho úspěchů. Mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy, vítěz Premier League a La Ligy...

V roce 2010 odešel z Valencie na 10 sezon do Manchesteru City, kde strávil úspěšné roky. Získal čtyři tituly, dvakrát FA Cup. Následně přestoupil do Realu Sociedad. Chtěl odtáhnout ještě jednu sezonu, ale zdravotní problémy změnily siutaci. Silva byl členem španělské reprezentace na zlatém mistrovství světa 2010 a také na dvou úspěšných evropských šampionátech.

Opravdoví fanoušci si pamatují, jak skvělý byl Hazard během svých nejlepších let v Chelsea. Získal řadu individuálních ocenění, dvakrát vyhrál Premier League a prakticky sám dovedl Belgii k bronzu na mistrovství světa 2018. Po přestupu do Realu Madrid začaly jeho zdravotní problémy, po kterých se nemohl dostat do formy a příběh posledních let je dobře známý. Jak sám řekl, nyní je šťastný a užívá si života.

Statný útočník ukončil kariéru ve věku 41 let. Ligu mistrů nikdy nevyhrál, ale dlouhou dobu patřil k nejlepším hráčům na světě. Ve svém životopise má přední destinace, jako jsou Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milán, PSG a Manchester United. Za švédskou reprezentaci odehrál 122 zápasů a vstřelil v nich rekordních 62 gólů. Je známý svými výroky, získal 14 mistrovských titulů ve všech soutěžích a je držitelem velkého množství různých rekordů.

Oficiálně ukončil kariéru v lednu letošního roku, ačkoliv svůj poslední zápas odehrál dřív. Uspěl ve finále MLS a přidal poslední trofej do už tak bohaté sbírky, v níž září pět titulů z Ligy mistrů s Realem Madrid. Šestinásobný nejlepší velšský fotbalista byl ve své době rychlíkem a nezastavitelným hráčem, jenže špatná pracovní morálka a častá zranění ho připravily o ještě lepší výkony. Přesto za sebou zanechal obrovskou stopu. Vzpomínat se na něj však bude v tomto pořadí: Wales, golf, Madrid...