Další Ibrahimovic na scéně. Patnáctiletého syna legendy už si všimla reprezentace

Říká se, že synové slavných to mají těžší. Následovat kroky věhlasného otce by mohl i Vincent Ibrahimovic (15), potomek legendárního Zlatana (42). Mladý Ibra se sice na fotbalové scéně teprve rozkoukává, ale už jej povolali do švédské reprezentace. Přesněji řečeno – byl vybrán na reprezentační kemp pro hráče narozené v roce 2008. "Každý chápe, že kolem takové nominace je trochu víc vzruchu," říká trenér národního týmu U15 Axel Kjäll.

Vincent Ibrahimovic je jedním z 66 hráčů, kteří se zúčastní reprezentačního srazu v Bosönu. Třídenní kemp na začátku prosince je určen pro hráče, se kterými se počítá pro národní tým. „Cílem je jednak trénovat, ale také se podívat na hráče pro budoucnost a švédskou reprezentaci,“ podotýká Kjäll.

"Díváme se na hráče jak ve Švédsku, tak na ty, kteří jsou venku v Evropě a třeba se ještě nijak více neangažovali. Pak se objevilo jeho jméno. A zejména vzhledem k prostředí, ve kterém se pohybuje, jsem si myslel, že je to výborná příležitost mít ho na kempu," hlásí kouč.

Narážel na to, že Vincent je součástí akademie AC Milán. Přirozeně, vždyť jeho táta tam končil hráčskou kariéru a je obvyklé, že synové úspěšných hráčů dostanou v jejich klubech šanci. Stačí se podívat třeba na potomka Cristiana Ronalda či Waynea Rooneyho.

Nicméně mladý Ibra nebude střelec jako táta. "Je to střední záložník, který je šikovný s míčem. Dobrý nahrávač, který vyniká poziční hrou. Ale zakončuje také dobře," konstatuje Kjäll.

Snad žádného fotbalového fanouška by kemp švédské reprezentace U15 nezajímal, jméno Ibrahimovic však zkrátka budí pozornost. "Je to přirozené vzhledem k tomu, že jeho otec je jedním z nejlepších švédských hráčů všech dob a Vincent byl vybrán poprvé," říká trenér.

Jakoukoliv protekci nebo touhu po pozornosti však odmítá. "Vincent je vybrán proto, že je dobrý hráč a je v dobrém prostředí, které AC Milán nabízí. I v tom je třeba mít jasno,“ zdůraznil Kjäll.