První sestupující z Premier League: Sheffield United se poroučí jen se třemi výhrami

Dlouho očekávaný sestup Sheffieldu United z Premier League byl v sobotu potvrzen jeho drtivou prohrou 1:5 na hřišti Newcastlu United. Svěřenci Chrise Wildera (56) potřebovali k udržení alespoň teoretické naděje na záchranu získat minimálně bod, což se jim nepodařilo.

Po vybojovájní pouhých třech výher v 35 zápasech letošní sezony není překvapením, že Sheffield United bude od příštího ročníku opět působit o patro níže. Jeho sestup byl potvrzen sice krutým, ale příhodným způsobem při jednoznačné výhře Newcastlu.

Wilderův tým zažil v sezoně 2023/24 jeden z nejhoršíchch ročníku v historii Premier League a popravdě řečeno, nikdy to nevypadalo, že se má šanci v soutěži udržet. Dosud vstřelil pouhých 34 gólů, a naopak jich 97 inkasoval. Jedná se o druhý nejvyšší počet inkasovaných gólů v jedné sezoně Premier League. Blades dosud nedosáhli ani na hranici 20 získaných bodů.

Sheffield United postoupil do Premier League pod vedením Paula Heckingbottoma bez nutnosti hrát play off, jenže sezonu zahájil tím, že nechal odejít nejlepšího střelce minulého ročníku Ilimana Ndiayeho (prodán do Marseille) a do té doby klíčového záložníka Sandera Bergeho (prodán do Burnley).

Ztráta těchto klíčových hráčů spolu s nedostatečným posílením kádru vydláždila klubu velmi obtížnou cestu, a ten se po ní tak plahočil až do prosince s jedinou výhrou na kontě, načež byl Heckingbottom zbaven funkce a nahrazen předchozím manažerem Blades Wilderem. Ten na jejich konto přidal dvě vítězství, ale ani to nestačilo. Poslední tým tabulky má tři kola před koncem na bezpečné pozice ztrátu 10 bodů.

Situace na spodku Premier League. Livesport

"Nebyli jsme dost dobří," řekl Wilder BBC po prohře s Newcastlem. "Liga pro nás byla v průběhu sezony příliš silná."

"V sezoně byla spousta zápasů, ve kterých jsme byli odepsaní brzy, ale dnes jsme měli vést 3:0 po poločase. Škrábu se na hlavě, že to bylo 1:1," pokračoval Wilder.

V Premier League už se v nové sezoně s jistotou objeví Leicester City, který se dokázal vyšplhat zpět po jediné sezoně strávené v Championship. Za současného stavu na chvostu nejvyšší anglické soutěže by se o patro níže poroučelo duo Burnley a Luton, tedy celky, které stejně jako Sheffield United před aktuální sezonou postoupily.

V Championship se jako hlavní kandidáti na postup jeví Leeds a Southampton, kteří doufají v rychlý návrat na výslunní, a Ipswich. Jeho barvy hájí český brankář Václav Hladký.

Tabulka Premier League