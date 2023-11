V Itálii zase řádí Ibrahimovič, Frosinone jeho zásluhou udolalo Empoli. Výhru slaví i Turín

Frosinone přidalo do tabulky tři body.

Fotbalisté Frosinone odčinili v 11. kole Serie A poslední ligovou porážku s Cagliari, když na domácí půdě porazili Empoli 2:1. Úvodní trefu zaznamenal po změně stran Marvin Cuni (22), pro kterého to byla zároveň premiérová branka v dresu Giallazzurri. Ještě povedenější výkon však předvedl kmenový hráč Bayernu Mnichov Arijon Ibrahimovič (17), jenž kromě asistence na první gól také sám skóroval. Výhru 2:1 slaví také FC Turín, který porazil Sassuolo.

Zlepšit střeleckou úspěšnost hostů v aktuálním ročníku mohl hned ze začátku Matteo Cancellieri, dalekonosná rána mladého útočníka ale skončila na horní tyči branky. Po 20 minutách hry si musel Ardian Ismajli po verdiktu videorozhodčího pořádně oddechnout.

Jeho velké zaváhání při rozehrávce mohlo přijít Empolesi draho, kvůli malému ofsajdu Cuniho však nedošlo ke změně skóre. Neuznaný gól Ciociari nabudil a do konce půle se dostávali do zajímavých příležitostí, překonat Etrita Berishu ovšem nedokázali, a tak šli do šaten za bezbrankového stavu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Celek z regionu Lazio vstoupil do druhého dějství mnohem aktivněji než jeho soupeř. V 57. minutě ještě zachránila Berishu levá tyč po pěkné střele Lucy Mazzitteliho. O minutu později už byl ale domácí gólman bezmocný proti pohledné patičce Cuniho po centru Ibrahimoviče, a albánský útočník tak mohl slavit premiérový přesný zásah v Serii A.

Ibrahimovič si k důležité asistenci připsal v 74. minutě také gólovou trefu, když z hranice velkého vápna vyslal nechytatelnou dělovku k levé tyči. Těsně před koncem ještě Empoli vykřesal naději Francesco Caputo, když překonal z blízka hlavou Stefana Turatiho. Během několika minut mohli domácí přijít o tři body, k jejich štěstí ale nebyl druhý zásah Caputa uznán kvůli ofsajdu.

Tým z Turína na nic nečekal a hned od začátku vlétl na svého soupeře. Po dvou velkých neproměněných šancích se v páte minutě dokázal po centru Adriena Tamézeho prosadit z hranice malého vápna Sanabria, a zaznamenal tak první přesný zásah v aktuálním ročníku.

Hosté se dostali do nebezpečné situace až v 18. minutě, Kristian Thorstvedt vypálil z hranice velkého vápna k levé tyči a z první střely zařídil srovnání skóre. Domácí celek kromě této rány svému soupeři nic nedovolil a ve zbytku první půle dále kontroloval průběh hry, sám však nedokázal proměnit žádnou ze svých šancí, a tak šli hráči do kabin za vyrovnaného skóre.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Do druhého dějství znovu vstoupil aktivněji piemontský klub. Když se ale ocitl v nebezpečných situacích, nedokázal je úspěšně vyřešit. Hra se poté vyrovnala a do hry se více dostávalo Sassuolo, což výustilo ve střelu Armanda Laurientého, ta však skončila jen na levé tyči.

Na druhé straně byl v 68. minutě přesnější Vlašič, který se po pěkné přihrávce Tamézeho ocitl uvnitř šestnáctky a nekompromisně zakončil. Pojistit vítězství domácích mohl v 81. minutě Sanabria, zamířil ale přímo do hostujícího gólmana.

Tabulka Serie A