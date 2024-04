Střetnutí Juventusu s milánským AC branky nenabídlo, po bodu si odnesly i Lecce a Monza

AC Milán uhájilo pětibodový náskok na druhé příčce Serie A, když se v sobotním utkání 34. kola italské ligy rozešlo smírně 0:0 se třetím Juventusem. Po bodu získaly také dva kluby nacházející se ve středu soutěžního pořadníku Lecce a Monza. Jejich vzájemný souboj skončil 1:1.

V utkání hrála hlavní roli především taktika a gólových příležitostí bylo poskrovnu. K nejzajímavější šanci prvního poločasu se dostal na jeho konci Dušan Vlahovič, jehož volný kop brankář Marco Sportiello vytěsnil. Rossoneri i přes spoustu absencí, převážně v obranné řadě, nakonec alespoň prodloužili působivou sérii bez porážky na hřišti Staré dámy, kde neprohráli už popáté v řadě.

Po úvodní převaze domácích se postupně začali dostávat do hry i hráči v červeno-černých dresech. Oproti velkým očekáváním před utkáním bylo i v dalším průběhu prvního poločasu zajímavých příležitostí poskrovnu. Na tu největší si museli diváci počkat až do samotného závěru úvodního dějství, když se Vlahovič postavil na hranici šestnáctky k volnému kopu. Proti jeho nepříjemné střele do pravého dolního rohu se ale vytáhl Sportiello.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po přestávce se intenzita v herním projevu obou mužstev zvýšila a již v 50. minutě mohl domácí fanoušky potěšit Danilo. Ten se po ráně Filipa Kostiče zpoza pokutového území dostal k dorážce, trefil ovšem jen ležícího gólmana Rossoneri. Hru oživil také příchod čerstvých sil, zejména pak Federica Chiesy, který svým pohybem výrazně pomohl útočnému snažení Bianconeri.

V 73. minutě mohl přinést klid na domácí lavičku rovněž střídající Arkadiusz Milik, jeho hlavička ale postrádala potřebnou razanci. Ke konci utkání mohl po závaru v šestnáctce Pioliho svěřenců rozhodnout Rabiot, trefil nicméně jen dobře postaveného Malicka Thiawa.

Tak se na hřišti pohyboval Vlahovič. Opta by Stats Perform

Lecce udělalo remízou další důležitý krok ke klidnému závěru sezony. Brianzoli vsadili na stadionu soupeře, kterého neporazili pětkrát za sebou, na defenzivní styl hry. Ten slavil úspěch až do nastavení druhého poločasu, v němž z ojedinělé nebezpečné příležitosti skóroval domácí střelec se zkušenostmi ze slovenské ligy Nikola Krstovič.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V bláznivém závěru utkání si ale nachystali Lombarďané rychlou odpověď, když z penalty určil konečné skóre Matteo Pessina.

Rozhodující trefa, o niž se postaral uzdravený Mattia Zaccagni, přiblížila Biancocelesti jejich městskému rivalovi na rozdíl pouhých tří bodů. Kromě toho je ale také posunula blíže Lize mistrů, které se díky dobrým výkonům italských celků v evropských pohárech v příštím ročníku zúčastní i pátý nejlepší tým tabulky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Serie A