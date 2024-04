Florbalový týden: Dokonalá sezona, šok v prodloužení, loučení ikony i Falun před soudným dnem

Tatran je už poosmnácté v historii českým florbalovým šampionem. Mladou Boleslav porazil v letošním superfinále znovu až v prodloužení. Jde o zápis do historie, Střešovičtí stihli v průběhu roku 2024 zkompletovat treble. V pražské O2 areně se ale radovaly i Vítkovice a na severu proběhlo jedno velké dojemné loučení.

Už od roku 2012 se rozhoduje o českých mistrovských týmech v jednom jediném zápase. Navzdory tomu, že někteří hráči i trenéři by se rádi vrátili k sériím na několik utkání, je o titulové bitvy ze strany fanoušků čím dál větší zájem. Poslední utkání sezony sledovalo v pražské O2 areně 13 541 diváků, což je nový rekord v dějinách české nejvyšší soutěže.

Samotný zápas mezi Tatranem a Mladou Boleslaví nezklamal. Po úvodních dvou trefách Střešovic přišel tlak Středočechů, kteří se sice ani jednou nedostali do vedení, ale svého soupeře jasně přestříleli (po dvou třetinách 23:11) a ve třetím dějství dvakrát však zvonili na břevno Jurcovy brány. Tatran byl donucen stáhnout sestavu na dvě formace, z lídra Marka Beneše udělal libero či rozehrávače a nakonec zápas dostal pod kontrolu. Do prodloužení se šlo za stavu 4:4.

Šla Hanákova střela vedle?

Už popáté z 11 případů se stalo, že nerozhodla základní hrací doba, rozřešení však tentokrát přišlo v nastavení velmi brzy. Už na konci třetí minuty Tomáš Hanák překvapil gólmana Lukáše Bauera střelou od pravého mantinelu. Mladoboleslavskému gólmanovi velmi pravděpodobně zapadl za záda pokus, který šel mimo bránu, a Hanák navíc při došvihu zasáhl do obličeje bránícího Suchánka. "Chtěl jsem to poslat na bránu, ale určitě ta rána nebyla povedená. Vlastně jsem vůbec nevěděl, že jsem ten gól dal. Když jsem ale viděl Benyho, jak běží ke kotli, došlo mi to," usmíval se hrdina Superfinále.

Momenty Superfinále 2024 Livesport

Střešovičtí vyhráli 5:4 v prodloužení a dokonali svou letošní jízdu. Od začátku kalendářního roku vyhráli tři velké trofeje - evropský Pohár mistrů, domácí pohár a nakonec i ligovou soutěž.

Boleslav reaguje

Hned den poté přišla z tábora Středočechů první odpověď. Bezprostředně po prohrané bitvě o titul představili novou posilu pro následující sezonu. Do města automobilů přichází Fin Joakim Lund, který ve finské nejvyšší soutěži během čtyř sezon nastřílel 75 gólů. "Chci bojovat o trofeje a hrát velké zápasy, ve kterých budu s týmem úspěšný. A nejde mi jen o to, zahrát si Superfinále. Chci vyhrát," vyprávěl do klubové kamery třiadvacetiletý forvard, který zná doposud jen boje o záchranu.

Pro českou superligu je to náramná zpráva. Přední finští hráči už totiž dávají přednost stále lepší české superlize před podmínkami ve Švýcarsku. Lund poslední sezonu strávil právě v NLA v dresu St. Gallenu, kde nastupoval po boku krajana Elmeriho Haveriho. Toho už jako svou posilu představilo FBC Ostrava. Pro Mladou Boleslav se jedná o výrazné posílení už tak silné levé strany hřiště. Jenže vzhledem ke zdravotním problémům Jana Natova či mládí Jakuba Vařechy to vypadá na jeho zařazení do první formace.

Prokletí pokračuje?

Mistrovský titul získaly také florbalistky Vítkovic, které zopakovaly známý scénář z několika posledních ročníků. Znovu porazily Chodov (tentokrát 5:3) a pro klubovou vitrínu dobyly už osmé zlato. Pražanky se nedokázaly zbavit prokletí. Navzdory tomu, že letos svého rivala dvakrát v průběhu sezony porazily, prohrály s ním už páté superfinále a šesté v řadě celkově.

Superfinále žen 2024: Vítkovice – Chodov 5:3 ceskyflorbal.tv

V barvách Vítkovic se mezi střelkyně zapsal i lotyšská univerzála Simone Grapeňaová, nejkrásnější akci zápasu ale vystřihla Michaela Kubečková, která otevřela skóre sólem přes celé hřiště. Titul hřál i novou kapitánku Sáru Seevaldovou, ta vítězství pečetila dvěma góly. "Ve florbale nikdy není dostatečný náskok, pořád tam byla nervozita, že tam může spadnout nějaký blbý gól, Ale jsem ráda, že jsme to ustály," těšilo vítkovickou forvardku.

Henriho Sbohem

Na severu Evropy proběhlo jedno velké loučení. Superstřelec Henri Johansson ve svých 38 letech oznámil konec své neuvěřitelné kariéry. Borec, který dlouhých 22 sezon oblékal dres s číslem 72, se stal během kariéry nedostižným rekordmanem finské F-liigy. Během 711 zápasů nastřílel 782 gólů a přidal 584 nahrávek. Mistrovského titulu se však navzdory své výjimečnosti nikdy nedočkal, až v posledních sezonách s Nokianem sbíral stříbra a bronzy. Těšit ho ale může aspoň vyhraný poslední zápas - nedělní o bronz s Westendem Indians 5:3, či titul mistra světa z roku 2010.

Ve Švédsku se podařil týmu IBK Dalen návrat do nejvyšší soutěže a i v tomto případě hráli prim veteráni. Slavnou značku dotáhli zpět mezi elitu pamětníci nejkrásnějších časů - 42letý Andreas Carlbom a nestárnoucí, ještě o rok starší Nor Ketil Kronberg.

Na co se těšit

Ve švédské SSL je blízko senzační vyřazení Falunu. Odhodlané Pixbo vede v semifinále 3:1 na zápasy a má k dispozici dva mečboly. Ten první ve středu večer na hřišti soupeře, případný druhý pak v pátek doma. Celé play off vysílá pro české publikum Nova Sport.

V baráži mužské superligy začne série mezi Pardubicemi a Bulldogs Brno. Sokoli odehrají první víkend v azylu v Kutné Hoře, záapsy jsou na programu v sobotu v 19 a v neděli v 18 hodin.

Finálová série F-liigy vrcholí ve Finsku, a i když tým SC Classic s Adamem Hemerkou v sestavě vede nad Esport Oilers 2:0 na zápasy, plánuje vedení soutěže odehrát případný pátý a šestý zápas v hokejové aréně Helsinkách. Na přesun do honosného prostředí by došlo 24. dubna.