Florbalový týden: Krupnová se vrací na fotbalový stadion, konec éry Falunu i lasa pro Čechy

Per Wiklund

Eliška Krupnová vystřílela pro Pixbo postup do finále

V Česku už je florbalová sezona téměř kompletně dohraná, své velké finále má od neděle za sebou švýcarská NLA. Naopak na vrchol sezony se těší ve Finsku a ve Švédsku, kde se chystá velká show ve fotbalové aréně a svůj tým do něj dostala dvěma góly česká hvězda Eliška Krupnová. Stále také není jasno o posledním účastníkovi příštího ročníku Livesport Superligy, mezitím se nicméně rozběhlo velké stěhování hráčů.

Několik let po sobě se snaží ženy Pixba znovu dobýt trůn pro mistryně SSL, třikrát za sebou hrály finále a pokaždé podlehly Thorengruppenu o jeden gól. Letos půjde o čtvrtý pokus v řadě. Cesta do boje o titul byla tentokrát dost trnitá. Nakonec v semifinále musel rozhodnout sedmý zápas, neboť Rönnby hrálo fantasticky a donutilo tým z předměstí Göteborgu ze sebe vydat maximum.

Poslední zápas série si nakonec vzala do parády univerzálka Krupnová, které trenér Daniel Hansson pro konec sezony našel místo na pravém křídle. Rodačka z Mariánských Lázní dala dva góly a zejména díky jejímu příspěvku uhájilo Pixbo postupový výsledek 4:3. "Myslím, že nám těch sedm náročných zápasů může jedině pomoci," nelitovala dlouhé série česká opora týmu.

Vzpomínky na fotbalový stadion

Poslední titul získaly ženy Pixba v roce 2016 a v týmu zůstala jako poslední pamětnice právě česká legionářka, kterou v roce 2020 vyhlásil specializovaný web Innebandymagazinet nejlepší hráčkou světa. Pro Krupnovou to bude návrat po osmi letech do prostředí fotbalové arény.

Letošní finále se totiž bude hrát vzhledem k rekonstrukci stockholmské Avicii Areny (známé jako Globen) v prostředí moderní fotbalové (a padesátitisícové ) Friends Areny, domovského stánku švédské fotbalové reprezentace či klubu AIK. Když Pixbo naposledy triumfovalo, také se rozhodovalo ve fotbalovém stánku – tehdy to ale bylo v o trochu menší Tele2 Areně.

Konec éry Falunu

Pixbo se mimochodem stalo po 22 letech (naposledy Balrog Oilers v roce 2002) první organizací, která bude mít ve finále oba týmy. Před ženami si totiž postup do boje o zlato vybojoval i mužský tým. Stalo se to navíc v sezoně, v níž se klub už musel obejít bez dlouholetého titulárního sponzora, firmy Wallenstam. "Je těžké to nějak komentovat, jsme teď v krásných emocích," řekl k úspěchu manažer klubu a jeho bývalá hvězda Peter Runnestig.

Mužský celek vedený Patrikem Löfborgem přehrál sedminásobné šampiony z Falunu ofenzivním florbalem, když se dařilo hlavně Oskarovi Weissbachovi a Felixovi Lanverovi. Červenobílé "lišky" ukončily úspěšnou éru Falunu, který se do posledního zápasu sezony dokázal kvalifikovat osmkrát v řadě. Tentokrát však tempu Pixba nestačil.

Ve vzájemných utkáních bylo znát, že mládí a energie jsou důležitější veličiny než síla a zkušenosti. Falun se navíc pomalu loučí s několika oporami, z klubu odchází střelec Omar Aldeeb, smlouva končí brankáři Santtu Strandbergovi a smutně dopadl poslední zápas (12:5) pro klubovou ikonu Rasmuse Enströma. Ten už dřív oznámil odchod do švýcarského Alligator Malans a šesté semifinále nedohrál kvůli zranění kolene….

Superligové odchody

O české florbalisty je velký zájem, svědčí o tom i dva nejnovější přestupy z Livesport Superligy. Do švédské SSL zamíří Jakub Kopecký, kterého si pro nově budovaný tým vybral FC Helsingborg. Libereckého forvarda nečeká vůbec snadná práce, jihošvédský celek se v uplynulé sezoně zachránil na poslední chvíli a největší opora Linus Nordgren už napodruhé oznámila konec kariéry.

Jedu ze svých opor exportuje i pražská Sparta, juniorský mistr světa z roku 2021 Matěj Čermák se rozhodl pro působení v UHC St. Gallen ve švýcarské NLA. Český forvard by měl zacelit díru po finském křídelníkovi Elmerim Haverim, který míří do FBC Ostrava. Pro Spartu je to nicméně velká ztráta a Pražané budou muset v nejbližších týdnech přivést solidní náhradu.

Jisté je také to, že ve finském týmu Westend Indiand skončil po dvou velmi úspěšných sezonách forvard Petr Majer a jeho kariéra má pokračovat zase v domovině. O muže, který stihl během 82 utkání nastřílet 48 gólů a přidat 29 nahrávek, se nyní budou přetahovat manažeři předních českých klubů.

Mistři světa dali titul Zugu

Velké finále má za sebou Švýcarsko, to tentokrát hostila hokejová BCF Arena ve Fribourgu a svůj první velký úspěch v něm zapsal tým Zug United. Ambiciózní celek se čtyřmi výjimečnými severskými posilami porazil ve finále úřadující mistry Wiler Ersigen 6:5, když se do statistik zapsala kompletní čtveřice mistrů světa. Miko Kailiala dal dva góly, Robin Nilsberth a Sami Johansson po jednom a Albin Sjögren na tři branky nahrál.

V ženském boji o zlato to však Zugu, vedeného českou trenérkou Natálií Martinákovou, nevyšlo a oči pro pláč zůstaly celé české enklávě v barvách. Martina Řepková, Ivana Šupáková i Denisa Ratajová sice svými góly dostaly zápas do prodloužení a nájezdů (6:5sn), v nich ale byly úspěšnější hráčky Klotenu.

Na co se těšit

Boj o titul vyvrcholí ve Finsku, poslední tři možné zápasy série mezi Oilers a SC Classic se přesunuly za stavu 2:2 na zápasy do hokejových arén. Středeční a sobotní duel mají dějiště v helsinské Jäähalli, případný sedmý zápas bude hostit ikonická tamperská Hakametsä.

Švédské finále je na programu v sobotu a pro českého fanouška jej vysílá Nova Sport 2. Od 11:40 začíná přenos ženského duelu Thorengruppen – Pixbo, ve 14:40 pak mužský duel Storvreta – Pixbo.

A nakonec rozřešení české superligové baráže. Série mezi Pardubicemi a Bulldogs se přesouvá na Moravu a dvě domácí utkání čekají brněnský tým. Pokud se nerozhodne, pátá zápas je na programu v pondělí 1. května.