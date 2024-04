Florbalový týden: Sedmé zápasy, kouzlo bekhendu, revolta v boji o život i vzpoura Indiánů

V mužské části českého florbalového Superfinále dojde po dvou letech znovu na souboj Tatranu Střešovice a Mladé Boleslavi, o trofej ze ženské extraligy se střetnou týmy Vítkovic a Chodova. S Livesport Superligou se loučí pražští Butchis. Divoké série však neproběhly jen v tuzemsku, švédskou SSL baví střety gigantů a Finsko sleduje povstání "Indiánů”.

Ozdobou semifinále českého play off byla série mezi Mladou Boleslaví a Vítkovicemi, která došla až do sedmého zápasu. Rytíři doma neproměnili mečbol, i když v šestém duelu dotáhli čtyřbrankovou ztrátu, utkání však ztratili po nájezdech. Boleslav pak v domácím prostředí dokázala v dramatu vstřelit vítězný gól na 4:3 v prodloužení. Jeho autorem byl Filip Zakonov a dal tak trochu vzpomenout na jednu z nejdůležitějších branek historie české ligy.

Mladoboleslavský odchovanec vyvezl míček ze skrumáže před brankou a pak pohotovou střelou – možná tak trochu z nouze bekhendem – procedil míček za záda gólmana Lukáše Součka. Velmi podobně (také bekhendem z téměř identické pozice) rozhodl prodloužení rozhodujícího zápasu vůbec poslední finálové série mezi Tatranem Střešovice a FBC Ostrava v roce 2011 Milan Garčar.

Livesport Superliga: Mladá Boleslav – Vítkovice 4:3 (7. semifinále) ceskyflorbal.tv

Středočeši díky brance v čase 62:19 poprvé v historii dokázali porazit Vítkovice ve vícezápasové sérii. "Byl to fantastický souboj a teď bylo vidět, že je podle mě zbytečné hrát finále na jeden zápas. Pokud by na podobné série docházelo i ve finále, florbalu by to jedině pomohlo," soudil hrdina klíčového utkání Zakonov.

Týmy Tatranu a Mladé Boleslavi se v Superfinále střetly už dvakrát, poprvé se v roce 2015 radovali Střešovičtí díky vítězství 7:6 po nájezdech, předloni rozhodl těsný souboj pro Středočechy Daniel Šebek gólem na 2:1 ve 125. sekundě prodloužení.

Sedmý zápas bez Suchánka

Zmíněné semifinále ovšem mělo i jednu kontroverzní zápletku. Vítkovice podaly v neděli ráno, v den sedmého utkání, podnět k prošetření zákroku Patrika Suchánka na Adama Šmída. Suchánek, který ve Vítkovicích vyrůstal, dlouhá léta byl pilířem jejich obrany a figuroval také u zisku dvou titulů, nakonec po verdiktu disciplinární komise nemohl rozhodující sedmý duel hrát. "Kdyby komise automaticky takové zákroky projednávala, nemuseli jsme my jako klub takový podnět podávat," bránil tah vítkovického klubu jeho šéf Tomáš Krásný.

A protože zranění nepustilo do klíčové bitvy ani dalšího ex.vítkovického florbalistu Martina Tokoše, hrála Mladá Boleslav "o život" bez dvou svých opor. Středočeši se semkli, dokázali rivala pokořit a Suchánek bude moci nastoupit v neděli v boji o titul.

Patrik Suchánek, opora Mladé Boleslavi a bývalý hráč Vítkovic flickr Florbal Vítkovice

Superfinále proti Tatranu stihne, neboť mu disciplinární komise vyměřila trest jen na pět dnů. V kontextu předchozího verdiktu za identický přestupek, za který pykal českolipský Ondřej Kopič po faulu na obránce FBC Ostrava Marcela Jakubce, vyvázl Suchánek skvěle. Kopič totiž stál 14 dnů a přišel o čtyři utkání.

Chodov a černé série

Velký obrat byl k vidění i v play off ženské extraligy, kde se hráčky Chodova dostaly do velmi nepříjemné situace a se Střešovicemi musely odvracet dva mečboly. Šestý a sedmý zápas však vítězky základní části zvládly bravurně a v podstatě nepustily Tatran k možnosti sérii zavřít. Stavu 3:3 na zápasy dosáhl Chodov po impozantním vítězství 8:2 na hřišti soupeře, sedmý zápas pak získal poměrem 5:3.

ČEZ extraliga žen: Chodov – Tatran 5:3 (7. semifinále) ceskyflorbal.tv

"Jsem na náš tým pyšná, nikdo nevěřil, že bychom to dotáhly do sedmého utkání. Ale nakonec nás porazil zkušenější tým," vyprávěla smířlivě střešovická kapitánka Nikola Hermannová. Úlevu cítil naopak trenér Chodova Ondřej Neuman: "Je to čistá euforie, postup byl asi těžší, než kdokoli čekal, ale byl zasloužený. Ve většině zápasů jsme byli lepší."

Chodov se v boji o titul střetne s Vítkovicemi a bude chtít prolomit černou sérii v bojích o zlato. Hráčky z pražského Jižního Města sice v roce 2015 v O2 areně triumfovaly, od té doby však jejich pět finálových účastí skončilo nezdarem. Ve čtyřech případech se radovaly právě Vítkovice...

Pardubická revolta

Jistými sestupujícími už jsou pražští Butchis, kteří po sérii s Karlovými Vary (1:4), uhráli jen jeden zápas také s Pardubicemi. Jenže ani v táboře Sokolů nepanuje ideální atmosféra. Východočeši sice zatím zdatně procházejí záchranářskými boji, v průběhu minulého týdne nicméně hráči oblékli trička s provokativním nápisem "Po sezoně končím". Každopádně k záchraně potřebují Východočeši zvládnout ještě baráž. Co bude dál, se teprve uvidí.

Trenér Jan Zahalka pražský tým Butchis nezachránil Flickr Sokoli Pardubice

Butchis vydrželi v nejvyšší soutěži jen jednu sezonu. V základní části si Pražané nepočínali zle, získali 14 bodů. "Zkusili jsme si to a myslím, že jsme nepředvedli nic špatného. Byla to sinusoida, měli jsme super výkony, pak přišel propad, ale prostě jsme nezvládli závěr," mrzelo asistenta trenéra Jakuba Rohna po posledním utkání sezony, ve kterém Butchis padli 4:10. K záchraně nepomohla ani přítomnost kouče Jana Zahalky, jenž v minulosti dokázal vyhrát ligové tituly.

Klíčový muž Němeček

Semifinálové bitvy byly rozehrány ve Švédsku a dvojice soupeřů jsou stejné jako před rokem, kdy se v obou případech rozhodovalo až v sedmém utkání. Český florbal má zastoupení už jen v týmu Storvrety, kde se na prvním vítězství nad Växjö (4:3) podílel dvěma asistencemi i obránce Ondřej Němeček. Další Čech ze soupisky Orlů z Uppsaly Filip Langer zatím do vyřazovacích bojů kvůli zranění nohy nezasáhl. Druhý souboj rozehrálo lépe Pixbo, jež vyhrálo na hřišti Falunu 7:6 v prodloužení.

V boji o návrat do SSL si zatím solidně počíná v Česku velmi populární Dalen. Ten aktivoval pro závěr sezony i ikonického střelce Andrease Carlboma, který se v roce 2006 stal králem střelců celé ligy a na zádech nosil číslo 100. Dnes je Carlbomovi už 42 let, v produktivitě však nepolevil – v 10 utkáních dal 11 gólů a táhne Dalen společně s dalším nestárnoucím (a ještě o rok starším) veteránem Ketilem Kronbergem zpět do elity. Tým z Umeå zatím vede nad Strängnäs 1:0 na zápasy a k vysněnému postupu potřebuje tři vítězství.

Na co se těšit

Před víkendem se ve finské F-Liize rozhodne o druhém finalistovi. V boji o titul se střetnou SC Classic a lepší z vypjatého derby souboje mezi Esport Oilers a Westend Indians. Oilers sice vedli už 3:0 na zápasy, Indiáni ovšem dokázali třikrát odvrátit mečbol, naposledy dokonce ze stavu 3:8 před třetí třetinou obratem na 10:9. Rozhodující bitva se hraje v pátek v hale Tapiola od 18:30.

V sobotu proběhne v Kladně přímý souboj o postup do Livesport Superligy. Kanonýři přivítají v 18 hodin brněnské Buldoky. Oba týmy dříve nejvyšší soutěž hrály, Středočeši se snaží o návrat od roku 2017, Bulldogs sestoupili o dva roky později.

A nakonec český vrchol sezony. Superfinále v pražské O2 areně se koná v neděli. Předkrmem budou dopoledne zápasy mládežnického Subterra Cupu, od 14:00 pak nastoupí v ženském finále Chodov a Vítkovice. Hlavní zápas začne v 17:30, Tatran obhajuje titul, jenže Mladá Boleslav je po souboji s Vítkovicemi na poslední zápas sezony notně zocelená.