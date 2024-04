Vše o mužském Superfinále florbalu: Který útok má navrch, kdo má lepšího gólmana a kdo trenéra?

Už podvanácté bude o českém florbalovém mistrovi rozhodovat jeden jediný zápas. V Superfinále, které letos znovu hostí pražská O2 arena, se v mužském duelu proti sobě postaví dva týmy, které se v soutěžním ročníku pyšnily nejlepší ofenzivou. Tatran Střešovice bude v neděli usilovat o sezonní treble, Mladá Boleslav, vedená finským koučem Joonasem Naavou, pak o svůj čtvrtý titul v historii.

V sezoně jejich vzájemné soupeření dopadlo nerozhodně – na podzim vyhrála Mladá Boleslav na hřišti Tatranu 6:4, Střešovičtí to rivalovi stejnou mincí (také 6:4 a také venku) oplatili na jaře. Křivdy ze základní části jsou dávno smazané, o tom, kdo zvedne nad hlavu titanovo-stříbrnou trofej z dílny uměleckého designéra Davida Lomose, se rozhodne teď a tady. Rivalitu mezi Tatranem a Mladou Boleslaví umocňuje několik mikropříběhů, které stojí za připomenutí.

Souboj o post jedničky

Do protějších branek zakleknou dva gólmani národního týmu. A možná právě tento minisouboj rozhodne o tom, kdo bude jedničkou reprezentace na letošním mistrovství světa. Mladoboleslavský Lukáš Bauer v posledních letech zářil a na dvou předešlých světových šampionátech patřil do All Stars týmu.

Jenže v aktuální sezoně se potýká s výpadky formy a naopak vyšla hvězda střešovického Tatranu Tomáš Jurco. Ten letos dokázal vychytat i švédský Falun ve finále Poháru mistrů a v domácí soutěži měl jasně nejlepší čísla ze všech brankářů.

Tomáš Jurco má lepší sezonu než Lukáš Bauer. Livesport / Český florbal

Který útok je nejlepší?

Tatran sestavil pro aktuální sezonu smrtící ofenzivní komando Matěj Havlas, Tomáš Hanák, Marek Beneš. Nesmírně produktivní lajna v průběhu celé sezony včetně play off nastřílela 115 gólů. Mladá Boleslav rozložila produktivitu na víc hráčů, hned 14 borců dokázalo v základní části dát aspoň 10 branek (u Tatranu je jich pouze devět).

Ve finále nicméně může své zkušenosti prodat hlavně řada matadorů ve složení Daniel Šebek, Milan Tomašík, Martin Tokoš. Všem už je přes 30, všichni mají medaile z mistrovství světa, všichni hráli švédskou SSL a do jednoho vědí, jak se vyhrávají velké bitvy. Tu minulou mezi Tatranem a Boleslaví rozhodl právě Šebek.

Elitní formace Tatranu Matyáš Klápa / Tatran Střešovice

Osmé Tomašíkovo superfinále

Co se velkých finále týče, v českém florbalu však není zkušenějšího florbalisty než Tomašíka. Odchovanec klubu FBK Škorpioni Poruba si prožil tři velká představení už ve Švédsku při svém působení v Dalenu (2012 a 2013) a v Linköpingu (2016). Další čtyři pak v dresu Mladé Boleslavi.

Vysněný titul se mu podařilo vyhrát nakonec až "doma" v Ostravě, když v roce 2018 vystřelil Středočechům vůbec první ligový pohár historie. Shodou okolností proti Vítkovicím, kde několik let hrál... O rok později prožil ještě jednu prohru, následně ale dvě další finále (v letech 2021 a 2022) v dresu Mladé Boleslavi vyhrál.

Milan Tomašík Matyáš Klápa / Český florbal

Faktor Beneš

Tatran má ve svém středu zřejmě jednoho z nejlepších hráčů světa. Marek Beneš se pravidelně umisťuje v anketě specializovaného webu Innebandymagazinet v elitní desítce. Právě originální řešení situací a s tím spojená produktivita dělá z kapitána střešovického týmu nepřehlédnutelnou osobnost. Na hřišti se nemusí pohybovat zrovna rychle, většinou akce zakončuje s klidnou hlavou, má však dar být vždy na správném místě a zvolit většinou ideální možnost pro daný moment.

Marek Beneš Matyáš Klápa / Tatran Střešovice

Pro fanoušky Tatranu se navíc stal ještě větší ikonou, když v průběhu zimy oznámil pokračování v klubu pro další tři sezony. Pro tým je pak zároveň i lídrem mimo hřiště. "Po nějakém generačním přerodu dospěl tým do fáze, kdy je na vrcholu. Máme tři vyhraná finále v řadě, což je skvělá bilance. Hrajeme ale s extrémně zkušeným soupeřem, v tom to bude obrovsky těžké," mluvil kapitán Tatranu na tiskové konferenci před Superfinále velmi pokorně.

Přesilovka jako klíč?

Kvalita speciálních formací je jednoznačně na straně Tatranu. Střešovickým fantasticky funguje přesilová hra. Už v základní části se blížila její úspěšnost 50 %, v play off pak Pražané tento herní prvek ještě zdokonalili a proměnili 62,5 % příležitostí.

Naopak Mladé Boleslavi se přestalo dařit. V základní části to byla pohoda, góly padaly jak na běžícím pásu (57,89 %), v play off však Mladoboleslavští dali jen pět branek a klesli v efektivitě provedení na hodnotu 38,46 %.

Srovnání obou týmů. Livesport

Respekt trenérů

Také na střídačkách dojde k zajímavému minisouboji. Týmy vedou dva někdejší vynikající florbalisté: Tatran řídí osobitý Milan Fridrich, jenž už jako hráč vyhrál se Střešovicemi osm mistrovských titulů. Vedle toho byl také kapitánem českého národního týmu a z mistrovství světa domů přivezl dvě bronzové medaile.

Mladoboleslavský Joonas Naava přivedl před sezonou do města automobilů nejen novou florbalovou kulturu. "Začali jsme hrát velmi ofenzivně a v kabině už mluvíme anglicky," přibližuje změny v týmu lídr Tomašík.

Joonas Naava, Fin na střídačce Mladé Boleslavi Martin Flousek / Florbal MB

Naava a Fridrich se jako hráči na hřišti nepotkali, v roce 2008 už však mladý finský kouč vedl Tapanilan Erä na Poháru mistrů proti Střešovicím, kde byl Fridrich ústřední postavou. "Když se řekne Tatran, vybaví se mi vlasatý Jedlička, holohlavý Fridrich a Garčar, který nosil čelenku. Ti tehdy ten tým táhli," vzpomínal Naava. Tehdejší souboj ve Winterthuru pro něj vyšel lépe, finský celek porazil v boji o konečné páté místo Střešovice 5:4 v prodloužení.

Kdo pamatuje poslední bitvu?

Minulý titulový souboj mezi Tatranem a Mladou Boleslaví je starý dva roky, jednalo se o Supefinále s nejméně vstřelenými góly v historii. Zápas skončil po 60 minutách 1:1, když na gól Matěje Pěničky odpověděl střešovický David Šimek, poslední slovo ale měl Šebek.

Toto utkání pamatuje celkem 14 hráčů ze současného kádru Tatranu, na straně Mladé Boleslavi je jich o dva méně. Ztráty se počítají na obou stranách. Střešovicím jistě chybí tehdejší kapitán Ondřej Němeček, pro Mladou Boleslav byl v té době jedním z klíčových hráčů zadák Adam Hemerka. Oba reprezentanti dnes hrají o tituly ve Švédsku, respektive ve Finsku. Němeček hájí barvy Storvrety, Hemerka pak tamperských SC Classic.

Oproti roku 2022 by mělo být letošní finále jiné v tom, že Tatran si jako vítěz zákaldní části bude moci vybrat barvu dresů. A místo nevýrazné bílé zřejmě zvolí typickou "domácí" červeno-černou kombinaci.

Příběh roku 2015

Památnější zápas mezi dvěma letošními finalisty však zřejmě proběhl v roce 2015. Mladá Boleslav se tehdy probojovala do finále vůbec poprvé a nakonec podlehla Tatranu po báječné bitvě, která skončila po 60 minutách nerozhodně 6:6, až po samostatných nájezdech.

Ten vítězný dal Milan Fridrich v sedmé sérii. Boleslav tenkrát vedl někdejší kouč Střešovic Jan Zahalka, za Tatran hrál svůj poslední zápas Jan Natov. V průběhu play off totiž tajil, že pro další sezonu už má podepsanou smlouvu u soupeře.

Pamětníkem oné bitvy jsou vedle Fridricha, který vyměnil roli hráče za tu trenérskou, také tehdy 17letý střešovický Marek Beneš. Za Tatran hráli už zmíněný Natov a také další dnešní opora Mladé Boleslavi Jakub Gruber. V dresu Střešovic slavili bratři Jan a Jiří Kolískové, rodinnou tradici v neděli bude držet nejmladší Jakub.

Natov znovu jako trumf

Emotivní Natovův příběh se netýká jen roku 2015, kdy měnil tatranský dres za modrobílé barvy Mladé Boleslavi. Ve dvou předchozích sezonách, v nichž Středočeši došli až do Superfinále, je to v případě vynikající křídelníka a kapitána týmu velmi smutná story.

V roce 2021 vynechal kvůli zranění kolene téměř celou sezonu a nakonec se připravil aspoň na případné samostatné nájezdy v rozhodujícím klání v O2 areně. Podobně tomu může být i dnes. Natov znovu musel na operaci s kolenem, je však možné, že poslední zápas sezony o všechno si znovu ujít nenechá. "Čekáme ho na tréninku, uvidíme, jak se to vyvine," zůstal pár dní před utkáním trochu tajemný trenér Naava.

Jan Natov zkusí být připraven aspoň nájezdy Profimedia

Jak týmy nastoupí a kdo chybí

Tatran měl daleko delší čas na doléčení šrámů, a tak to vypadá, že bude pro poslední zápas sezony kompletní. Trable měl v závěru série s Chodovem sice Tomáš Hanák, který vynechal jeden duel, do rozhodujícího klání nicméně aspoň na pár střídání naskočil.

To Mladá Boleslav zřejmě přišla v sérii s Vítkovicemi o Martina Tokoše. O startu velezkušené opory se rozhodne asi až těsně před zápasem. A platí stejně jako u Natova, že i Tokoš byl v roce 2022 na střídačce jen jako zraněný hráč.

Tatran (trenér Milan Fridrich)

Brankáři: 22 Tomáš Jurco (90 Lev Kliment).

I. formace: 70 Milan Meliš, 55 Martin Kisugite – 37 Matěj Havlas, 77 Tomáš Hanák, 35 Marek Beneš.

II. formace: 32 Martin Čermák, 25 Pavel Sládeček – 28 Jakub Kolísko, 88 Martin Šindelář, 72 Šimon Vavroušek.

III. formace: 11 Adam Kučera, 5 Adam Tlapák – 23 David Šimek, 26 Ondřej Sádlo, 8 Jonáš Kreysa.

Náhradníci: 16 Martin Mühlfait, 17 Jakub Boček, 92 Matěj Čelakovský.

Mladá Boleslav (trenér Joonas Naava):

Brankáři: 74 Lukáš Bauer (11 Tomáš Týc).

I. formace: 12 Patrik Suchánek, 58 Filip Zakonov – 3 Daniel Šebek, 7 Milan Tomašík, 20 Martin Tokoš.

II. formace: 18 Jiří Besta, 77 Lukáš Punčochář – 23 Jakub Vařecha, 22 Dominik Beneš, 72 Adam Delong.

III. formace: 25 Jakub Gruber, 39 Jan Zoufalý – 17 Jakub Bína, 79 Ronald Gašparík, 43 Michal Sládek.

Náhradníci: 82 Martin Feigl, 33 Filip Bergman, 45 Jakub Šourek.