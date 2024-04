První české treble? Dokonalá sezona, hlásí střelec zlaté trefy florbalového Tatranu

Rozběhl se k vlastní polovině a ještě na poslední chvíli chtěl zkusit nahodit míček na branku. Ne zrovna povedená střela skončila překvapivě za zády mladoboleslavského gólmana Lukáše Bauera a v tu chvílí vytryskl gejzír emocí. Tomáš Hanák (21) v prodloužení vystřelil Tatranu titul. Byl v pořadí už osmnáctý, pro střešovické florbalisty však speciální. Znamenal totiž sezonní treble.

Po vítězství v evropském Poháru mistrů a domácím poháru vyhrál Tatran i superfinále. "Je to neuvěřitelné! Skákali jsme, řvali jsme, povedlo se nám to jako prvním. Ani nevím, co se mi honilo hlavou," vykládal hrdina utkání, který se na triumfu podílel dvěma góly a nahrávkou. "Určitě jsme měli v hlavě, že když to dnes zvládneme, máme treble, které nikdo nikdy v Česku nevyhrál. Byla to dokonalá sezona, skvělá a zasloužená…" dodal.

Rozhodující moment dramatického finálového klání nastala ve třetí minutě prodloužení. To už hrál Tatran se speciálně upravenou první formací, se čtyřmi útočníky a snažil se stejně jako ve třetí třetině co nejvíc vytěžovat své nejlepší hráče. Přesto se nejednalo o nijak vypracovanou akci.

Hanák zakončoval v pádu a vytlačen Patrikem Suchánkem ze střelecké pozice v podstatě jen zbůhdarma na náhodu zkusil ohrozit branku. "Vystřelit jsem chtěl, chtěl jsem to poslat na bránu, ale určitě ta rána nebyla povedená. Vlastně jsem vůbec nevěděl, že jsem ten gól dal. Když jsem ale viděl Benyho, jak běží ke kotli, došlo mi to," usmíval se hrdina superfinálové bitvy mezi střešovickým Tatranem a Mladou Boleslaví. "Takovéhle góly většinou rozhodují, vlastně to nemusí být žádný supergól," dodal.

Tatran se v zápase ocitl v situaci, jakou příliš nezná. Boleslavští hrozili daleko častěji a vyslali dvojnásobek střel "Hodně střílejí zeshora, posílají to na bránu, což my ne. Většinou hrajeme krosy. Ale první třetinu jsme kontrolovali spíš my, snad kromě pěti minut. Pravda, ta druhá se nám vůbec nepovedla. Boleslav tam hrozila hodně, ale Tomáš Jurco chytal výtečně," pochválil Hanák strážce střešovické svatyně.

Tomáš Hanák hodnotí superfinále. Livesport

Na gólmana vítězů pěl samou chválu. "Tomáš je v absolutní fazoně. To, co předvedl už v Poháru mistrů nebo celém play off, je neskutečné. Opravdu se o něj opíráme, chytá skvěle. Ten souboj dneska vyhrál a myslím, že patří třeba mezi pět nejlepších gólmanů světa, jestli není úplně nejlepší," připojil střešovický střelec.

Hanák působí v Tatranu terve druhým rokem, i tak už stihl s týmem od loňského superfinále vyhrát čtyři velká finále v řadě. "Lidé mi to říkají, je to skvělé, ale není to jen mnou. Já sice nějak zapadl do první lajny, ovšem jinak je to práce celého Tatranu. Celý ten tým je silný, všechny lajny jsou skvělé," vyzdvihl.