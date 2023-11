Derby Week: Modrá proti červené, hvězdy versus komunita. To je fotbalová bitva o Sydney

Derby Week: Modrá proti červené, hvězdy versus komunita. To je fotbalová bitva o Sydney

Fotbal patří v Austrálii co do oblíbenosti sportů až na druhou kolej, za ragby, australský fotbal, netball, kriket, ba i za plavání a cyklistiku. V rámci australské fotbalové (soccerové) A-League jsou však zápasy, na nichž je atmosféra srovnatelná s těmi největšími bitvami v top evropských ligách. Alespoň to tvrdí legenda Juventusu Alessandro Del Piero, střelec historicky prvního gólu v derby mezi Sydney FC a Western Sydney Wanderers.

A-League, elitní fotbalová soutěž protinožců, v níž v současnosti působí vedle 11 australských týmů také zástupce Nového Zélandu (Wellington Phoenix), začala psát svou historii sezonou 2005/06. Mezi zakládajícími členy byl i Sydney FC, který se stal také jejím prvním vítězem. Sky Blues (Nebesky modří), jak se mu podle klubových barev přezdívá, později vyhrál další čtyři mistrovské tituly. V tomto ohledu je nejúspěšnějším celkem soutěže a historickou jedničkou v Austrálii.

Městský rival Western Sydney Wanderers byl založen až v roce 2012. Do té doby mělo Sydney FC na fotbal ve městě monopol, a to doslova. Při zakládání A-League dosáhlo s vedením soutěže dohody o exkluzivitě v rámci politiky ligy "jedno město, jeden tým", která bránila založení dalšího klubu se sídlem tamtéž. Smlouva byla v platnosti na dobu pěti let.

A i když se tendence o vznik lokálního konkurenta objevovaly, do ligy byla cesta legislativně zavřená. Už toto výsadní postavení týmu FC předznamenávalo, že přímo v Sydney (v jehož metropolitní oblasti žije přes pět milionů lidí) není všem po chuti. A protože měla aglomerace velký potenciál pro to, aby v ní působil víc než jeden klub, po uplynutí domluvené lhůty se tu nový skutečně objevil.

Západ proti východu

Už z názvu Western Sydney Wanderers je patrné, že klub má svou základnu v západní části velkoměsta. Wanderers ("Tuláci") byli založeni přímo s cílem integrovat a určitým způsobem povzbudit společnost západního Sydney. Právě to je spolu s přilehlými předměstími oblastí, která má největší kulturní různorodost v rámci celé Austrálie. Koncentruje se tu mnoho přistěhovalců ze všech koutů světa.

Bydlení tam je podstatně levnější než v jiných částech města. Oproti tomu domov FC je přímo v centru, které leží na východě při ústí řeky Parramatty a při mořském pobřeží, tedy v nejlukrativnější oblasti. Jeden z důvodů velké rivality mezi oběma soky tedy tkví v socio-kulturních rozdílech mezi těmito částmi města.

Geografická poloha obou klubů. P3K / Google Maps

Obyvatelé západního Sydney si k celku FC nenašli cestu ani v dobách, kdy ve městě jiný ligový klub neexistoval. Důvodem je to, že FC mělo podle původního záměru mít své hlavní sídlo, svůj domácí stadion, právě v západní části. Majitelé klubu však záhy destinaci pro zápasy přesunuli do zmíněného bohatšího městského jádra. Když poté vznikli Western Sydney Wanderers, nebylo pochyb, že si v západním Sydney rychle získají srdce drtivé většiny tamních obyvatel.

Obě části města a následně i oba kluby a jejich příznivci sebou vzájemně opovrhují. Obyvatelé západu a fanoušci tamního klubu jsou ostatními nazýváni "Westies", kdy je v tomto výrazu velmi patrný pejorativní nádech. Silné napětí a nevraživost mezi jednotlivými póly Sydney se od roku 2012 přenáší (i) na fotbalové trávníky.

20 000 a Del Piero

Western Sydney vstoupilo do A-League sezonou 2012/13. První derby přišlo na řadu v říjnu 2012, ve 3. kole ročníku. Hrálo se na Parramatta Stadium, kde nejprve krátce působili fotbalisté Sydney FC a který se stal domovem nového, lokálního západosydneyského klubu. Prvnímu derby přihlíželo z tribun téměř 20 tisíc diváků.

Vedle samotného derby bylo velkou událostí začátku oné ligové sezony angažování hvězdného Itala Alessandra Del Piera. Toho po ukončení svého slavného působení v turínském Juventusu zlákalo do Austrálie vedení Sydney FC, a to tak trochu i s cílem odvrátit pozornost od nově vznikajícího městského rivala. Podepsáním hvězdy světového formátu (i když na sklonku kariéry) chtělo podpořit svou image velkého a bohatého klubu.

Italský útočník byl nakonec i u rozhodujícího okamžiku první bitvy o Sydney. Ve druhém poločase se postavil k zahrávání pokutového kopu. Skóroval, avšak rozhodčí nařídil opakování exekuce, protože do vápna předčasně vběhl Del Pierův spoluhráč. Druhý pokus brankář vyrazil, nicméně Del Piero dokázal míč nakonec do branky z dorážky přece jenom dopravit. Byť natřikrát, vstřelil historicky první a rozhodující gól sydneyského derby.

Možná máte z dosavadního příběhu derby pocit, že je řeč o souboji Davida s Goliášem. Poměry a možnosti obou klubů by tomuto přirovnání odpovídaly, výsledky však nikoliv. Western Sydney Wanderers se po neúspěchu v derby odrazili ode dna. První výhru vybojovali hned v následujícím kole a nakonec si jich v sezoně připsali 18 (z 27 kol), včetně odplaty v podobě vítězství ve druhém derby.

Derby evropského střihu

Spanilá jízda "Tuláků" ze západního Sydney jejich prvním ligovým ročníkem jim vynesla triumf v základní části ligy. Mistrem A-League se však stává vítěz následného play off. V něm Wanderers ve finále nakonec padli. To, že nejsou žádnými "nazdárky", víc než potvrdili vítězstvím v asijské Lize mistrů v roce 2014. Stali se tak prvním a zatím jediným australským týmem, který dokázal tuto soutěž vyhrát.

Sydneyské derby láká od prvopočátku obrovské návštěvy (na poměry australského fotbalu). K těm napomáhá i to, že oba celky nově sídlí na krásných a velkých stadionech. Western Sydney Wanderers hrají od roku 2019 na Western Sydney Stadium (pod komerčním názvem CommBank Stadium) s kapacitou 30 tisíc diváků, který stojí na místě bývalého stánku Parramatta. I Sydney FC postavilo novou arénu – Sydney Football Stadium (neboli Allianz Stadium) pro 42 500 fanoušků byl otevřen loni.

Vedke vyprodaných stadionů stojí za skvělou atmosférou sydneyských derby početné skupiny fanouškovských kotlů obou klubů. Proslulé jsou mnohými chorály a choreografiemi. I Del Piero a další hráči se zkušenostmi z Evropy se nechali slyšet, že souboj se v tomto ohledu rovná těm nejexponovanějším zápasům nejlepších evropských soutěží.

Allianz Stadium, nová aréna Sydney FC, hostila například i zápasy letošního mistrovství světa žen ve fotbale.2023. sydneyfc.com

V posledních šesti vzájemných zápasech se vítěz derby pravidelně střídá: WSW – SFC – WSW – SFC – WSW – SFC. Na řadě jsou tedy Western Sydney Wanderers, kteří jsou po čtyřech kolech A-League aktuálně na prvním místě a ještě ani jednou neprohráli. Sydney FC však hraje doma. Jak dopadne první sydneyské derby ročníku 2023/24 sledujte na Livesportu. Zápas má výkop v sobotu 25. listopadu v 9:45 SEČ.

Další derby týdne

Pátek 24. listopadu

Polsko – I Liga (2. liga)

Arka Gdyně – Lechia Gdaňsk

Derby Trójmiasta (Derby Trojměstí)

V severním Polsku na pobřeží Baltského moře spolu Gdaňsk, Gdyně a Sopoty vytvářejí takzvané Trojměstí. Gdaňsk a Gdyně mají dva velké kluby. Lechia Gdaňsk a Arka Gdyně se tradičně utkávají v nejvyšší polské lize. Aktuálně je však "derby Trójmiasta" druholigovým zápasem.

Sobota 25. listopadu

Austrálie – A-League

Central Coast Mariners – Newcastle Jets

F3 Derby (Derby o dálnici F3)

Vedle derby o Sydney je v Austrálii na programu ještě jedno utkání fotbalových rivalů. Střetnou se Newcastle Jets a Central Coast Mariners – ti sídlí v Gosfordu, asi 70 km jižně od Newcastlu a přibližně stejně daleko severně od Sydney. Derby nese název podle dálnice, která všechna tři města spojuje.

Severní Irsko – NIFL Premiership

Cliftonville – Crusaders

North Belfast derby (Derby o sever Belfastu)

Za rivalitou mezi severobelfastskými kluby Crusaders a Cliftonville stojí etnicko-politicko-náboženský konflikt v Severním Irsku, který trval od 60. let až do konce 20. století. Fanoušci Crusaders totiž byli přívrženci unionistického hnutí a Cliftonville naopak inklinoval k irské, nacionalistické myšlence.

Neděle 26. listopadu

Nizozemsko – Eerste Divisie (2. liga)

Roda Kerkrade – Maastricht

Limburgse derby (Limburské derby)

Limbursko je region na rozhraní Belgie a Nizozemska. V obou částech se hraje limburské fotbalové derby. Na belgické straně jde o souboj KRC Genk se Sint-Truidenem a v nizozemském Limbursku jsou dvěma největšími regionálními rivaly kluby Roda Kerkrade a Maastricht.

Rumunsko – Liga I

Dinamo Bukurešť – FCSB

Eternul derby (Věčné derby)

Bukurešťské kluby Dinamo a FCSB jsou historicky dvěma nejúspěšnějšími rumunskými veličinami. Fotbalisté FCSB (a původního klubu s názvem Steaua Bukurešť, ze kterého se FCSB stal v roce 2017) se stali mistry 26krát. Dinamo má na svém kontě 18 titulů. V posledních letech však lize kraluje CFR Kluž.

Itálie – Serie A

Juventus – Inter Milán

Derby d’Italia (Derby o Itálii)

Přestože zápas mezi Juventusem a Interem není městským ani regionálním soubojem a oba kluby mají své hlavní lokální rivaly, jejich klání je nazýváno jako Derby o Itálii. Je to jeden z největších zápasů v zemi, a to i proto, že obě města – Turín a Milán – jsou velkými ekonomickými a politickými konkurenty.