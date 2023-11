Derby Week: Nejstarší derby mimo Britské ostrovy. To, které půlí Uruguay

Derby Week: Nejstarší derby mimo Britské ostrovy. To, které půlí Uruguay

Argument, že fotbal rozděluje společnost, často zaznívá buď v kontextu toho, že jedna část obyvatel ho miluje a druhá jím opovrhuje, nebo – v ryze fotbalových zemích – půlí populaci na příznivce dvou největších klubů, odvěkých rivalů. Ten druhý případ platí o Uruguay, kde vaše srdce patří buď Nacionalu, nebo Peňarolu. Jiná možnost není.

Uruguay je v porovnání se svými sousedy Argentinou a Brazílií malou zemičkou, ve které žije jen necelých 3,5 milionu obyvatel. Když ale přijde na fotbal, její "velikost" několikanásobně povyskočí. Hostila vůbec první mistrovství světa ve fotbale v roce 1930 a také ho hned vyhrála, když ve finále porazila Argentinu. Triumfovala na světovém šampionátu i o 20 let později, to pokořila pro změnu domácí Brazilce. V Uruguayi je fotbal s trochou nadsázky náboženstvím. To, že v něj "věří", miluje a sleduje ho tolik lidí, souvisí i s tím, jak se tamní národ utvořil.

Předkové drtivé většiny Uruguayců jsou potomci evropských kolonizátorů, kteří dorazili k jejím břehům v 19. století. Nejvíc připlouvali ze Španělska a Itálie. Při sčítání lidu v roce 2011 uvedlo převažující evropský původ 93,9 % respondentů, Dalších 4,9 % obyvatel označilo africký původ a jen 1,1 % populace tvoří původní skupiny domorodců.

V nedávné době stoupl v zemi počet imigrantů z Brazílie a Argentiny. Uruguayci tak mají fotbal v genech. A právě nejpopulárnější sport planety byl a je jedním z výrazných aspektů, který utvářel jejich národní identitu. Fotbal se v těchto končinách světa navíc objevil dřív než v případě velké většiny ostatních zemí.

Uruguayci versus Britové

Za počátkem fotbalu v Uruguayi (podobně jako v mnoha jiných částech glóbu) stojí Britové. Nejstarším tamním klubem se stal v roce 1891 Albion FC. Už samotný název studentského uskupení mluví sám za sebe… Ve stejném roce vznikl další "anglický" tým – celým názvem Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC). Ten byl v Montevideu založen zaměstnanci britské firmy, která v Uruguayi budovala železnice.

Tento zájmový spolek měl za úkol obstarat zaměstnancům společnosti zdravé a aktivní trávení volného času v zámoří. Vedle fotbalu se v něm věnovali také kriketu, ragby a dalším sportům. Později se CURCC přejmenoval (i proto, aby byl čím dál oblíbenější klub v širší společnosti dobře vyslovitelný i pro španělsky hovořící příznivce) podle místa, kde sídlil – čtvrti Peňarol, dnes části aglomerace Montevidea.

V tamní metropoli vznikala na konci 19. století celá řada dalších oddílů. Všechny zakládali "noví" Evropané, tedy ti, kteří přicházeli do Uruguaye za prací právě v té době, nikoliv ti, kteří vytvořili základy jejího národa o několik desítek let dřív. Kromě Albionu FC a železničního CURCC byly takovými celky například Uruguay Athletic Club nebo německý Deutscher FK.

"Národní" reakcí pak bylo založení Clubu Nacional v roce 1899, který se tak stal prvním klubem "pravých" Uruguayců. Spolu s všeříkajícím názvem reprezentoval Nacional národní identitu svými barvami, kterými jsou od prvopočátku jeho fungování bílá, modrá a červená, trikolóra spojená s uruguayským národním hrdinou José Gervasiem Artigasem.

Fotbal v zemi pozdvihlo na další úroveň založení ligy. Ta vznikla už v roce 1900 a je tak jednou z nejstarších soutěží na světě (a nejstarší v Americe). Historicky prvními mistry Uruguaye se stali hráči železničního CURCC. Zároveň se v roce 1900 v rámci přátelského utkání poprvé střetl tým CURCC s nově založeným Nacionalem. Zápas, ve kterém "britský" tým vyhrál 2:0, byl prvním setkáním dvou pozdějších obrovských rivalů. Jedná se tak o nejstarší fotbalové derby světa mimo ta, která se začala utvářet v rámci ostrovního fotbalu už na konci 19. století.

50 na 50

Nacional se připojil k uruguayské lize už v sezoně 1901. Tu znovu vyhrál CURCC. Ve třetím ligovém ročníku (ve svém druhém) se z titulu ovšem poprvé radoval nový soupeř. A od té doby se až dodnes na uruguayském fotbalovém trůnu střídají de facto výhradně jen tyto dva kluby. Peňarol má ve vitríně 51 mistrovských titulů (včetně těch, které získal ještě jako CURCC), Nacional 49.

Pouze 19krát se z triumfu radoval jiný tým (nejúspěšnějšími kluby druhého sledu jsou Defensor Sporting a Danubio, které mají na svém kontě čtyři ligové primáty). Peňarol a Nacional potvrdily svou sílu a velikost několikrát i v mezinárodní konkurenci. Dohromady osmkrát vyhráli jihoamerickou obdobu Ligy mistrů, Pohár osvoboditelů (Copa Libertadores). Peňarol je se svými pěti triumfy na třetím místě za argentinskými velikány Independiente (sedm titulů) a Bokou Juniors (šest).

Přehled uruguayských mistrů posledních let. Livesport

Naprostá dominance Peňarolu a Nacionalu v rámci uruguayského fotbalu se samozřejmě odráží i na počtu fanoušků obou klubů. I zde téměř bez nadsázky platí, že je poměr mezi oběma rivaly 50 na 50. Podle jednoho ze sčítání mezi Uruguayci fandí Nacionalu 50,35 % a Peňarolu 49,45 % populace. Jiné, střízlivější a věrohodnější průzkumy uvádějí, že Peňarolu přeje 45 % a Nacionalu 38 % fotbalových fanoušků (čti všech běžných Uruguayců).

Peňarol a Nacional jsou zkrátka dvěma jednoznačně největšími fotbalovými kluby v zemi, a tím pádem i dvěma velkými rivaly. Jejich derby zvané jednoduše a jasně Clásico del fútbol uruguayo (Clásico uruguayského fotbalu) nemá v zemi konkurenci. A to i navzdory tomu, že oba celky mají v rámci Montevidea mnoho dalších konkurentů. Koncentrace fotbalu v rámci Uruguaye je nevídaná – v ročníku 2023 je hned 12 z 16 ligových týmů z hlavního města.

20 červených a hráči ve vězení

Hlavní uruguayské derby se odehrálo už 558krát. Peňarol vyhrál 197 zápasů, Nacional rivala předčil ve 180 případech. Zbylých 181 klání skončilo remízou. V takovém počtu vzájemných střetnutí a v rámci tak silné rivality není nouze o velmi zajímavé a vyhrocené zápasy. Z řady výrazněji vybočuje zápas z roku 1949, během nějž hráči Nacionalu utekli v poločase okny své šatny. V pauze prohrávali 0:2, důvodem jejich odchodu prý však byla nespokojenost s výkonem rozhodčího. Fanoušci Peňarolu mají z toho incidentu škodolibou radost dodnes a vysmívají se soupeřům, že jsou srabi.

V roce 1990 se zápas zvrhnul ve rvačku, po které bylo vyloučeno 20 hráčů, a derby se tak ani nedohrálo. O 10 let později se vzájemný duel rovněž neobešel bez bitky mezi fotbalisty. Ta byla dokonce tak ostrá, že devět z nich skončilo na měsíc ve vězení.

Uruguayci fotbal milují a fandění hodně prožívají. V roce 2011 zamířil do kin film o Peňarolu a jeho fanoušcích s názvem Manyas (což je familiární přezdívka hráčů a příznivců klubu). Snímek překonal veškeré rekordy v rámci celé uruguayské kinematografie a stal se nejnavštěvovanějším hitem v kinech. I to dokládá neuvěřitelnou sílu a vliv, které v zemi fotbal a tamní dva největší celky mají.

V téže době uspořádali fanoušci Peňarolu velkolepou sbírku, při které vybrali v přepočtu asi 800 000 korun za účelem vyrobení speciálního chorea. Konkrétně šlo o to vytvořit nový rekord ve velikosti transparentu roztaženého po tribunách. Prvenství jim však vydrželo dva roky, než příznivci Nacionalu vyrobili vlajku 600 metrů dlouhou a 50 metrů širokou a překryli jí téměř celý stadion…

Další důležité derby v boji o uruguayský ligový titul sledujete na Livesportu. Nacional a Peňarol se střetnou v sobotu 11. listopadu od 20:30 SEČ.

Další derby týdne

Sobota 11. listopadu

Jihoafrická republika – Premier League

Kaizer Chiefs – Orlando Pirates

Soweto derby (Sowetské derby)

Kaizer Chiefs a Orlando Pirates patří mezi historicky nejlepší kluby Jihoafrické republiky. Oba sídlí na předměstí Johannesburgu, ve čtvrti Soweto. Momentálně se ani jednomu z nich nedaří. Kaizer Chiefs jsou na 10. místě tabulky, Orlando Pirates tři příčky za nimi.

Bosna a Hercegovina – Premijer Liga

Zrinjski Mostar – Velež Mostar

Mostarski gradski derbi (Mostarské městské derby)

O mostarském derby byl Derby Week v srpnu. Tehdy však byl tento zápas odvěkých rivalů na poslední chvíli odložen. V dohrávce ani ne před měsícem vyhrál tým Zrinjski jednoznačně 3:0. Fotbalistům Veleže se ovšem jinak v sezoně daří. Na favorizovaného soupeře ztrácejí jen čtyři body.

Chile – Primera División de Chile

Universidad Católica – Universidad de Chile

Clásico Universitario (Univerzitní clasico)

Clásico Universitario je nejstarším derby dvou klubů, které mají kořeny v akademickém prostředí. Poprvé se oba celky z hlavního chilského města Santiaga utkaly už v roce 1909. Po fotbalistech Colo-Colo, dalších městských rivalech, jsou oba univerzitní celky v počtu chilských titulů na druhém a třetím místě.

Brazílie – Série A

Flamengo – Fluminense

Fla-Flu

Fla-Flu (Flamengo versus Fluminense) je městské derby dvou velkých brazilských klubů z Ria de Janeiro. Derby Fla-Flu drží světový rekord v návštěvnosti na ligové utkání. V roce 1963 se na zápas aktuálního vítěze Copa Libertadores proti Flamengu přišlo na slavný stadion Maracaná podívat 194 603 diváků.

Neděle 12. listopadu

Dánsko – Superligaen

FC Kodaň – Bröndby

Slaget om Kobenhavn (Bitva o Kodaň)

FC Kodaň a Bröndby jsou dvěma nejúspěšnějšími kluby v hlavním městě i v rámci celého Dánska. I v současnosti jsou oba týmy na prvním, respektive druhém místě tabulky. První Bitvu o Kodaň této sezony vyhráli fotbalisté FC Kodaň 3:2, když skóre otočili dvěma góly v posledních minutách zápasu.

Belgie – Jupiler Pro League

Club Bruggy – Cercle Bruggy

Brugse stadsderby (Bružské městské derby)

Club Bruggy a Cercle Bruggy sdílejí stadion Jana Breydela. Poprvé se střetly už v roce 1900. Club Bruggy je dlouhodobě o mnoho úspěšnější. A to jak v derby, tak i celkově. Získal už 18 titulů. I Cercle dokázal v minulosti vyhrát belgickou ligu (celkem třikrát), naposledy však v roce 1930.

Rakousko – Bundesliga

Blau Weiss Linec – LASK Linec

Linzer derby (Linecké derby)

V rakouské nejvyšší soutěži se v této sezoně hraje vedle vídeňského i další městské derby. Blau-Weiss Linec, který se do tamní Bundesligy probojoval vůbec poprvé v historii, si v ročníku zatím nevede úplně špatně. Ze 13 utkání získal 13 bodů. První duel s městským rivalem však prohrál 0:2.

Itálie – Serie A

Fiorentina – Boloňa

Derby dell’Appennino (Apeninské derby)

Florencie, ve které sídlí klub AFC Fiorentina, leží na jižním úpatí Apeninského pohoří. Sto kilometrů severně na opačném konci Apenin se rozkládá Boloňa, domov Bologna FC 1909. Obě derby minulé sezony vyhrála Boloňa 2:1. Momentálně oba kluby dělí v tabulce jediný bod.

Lazio – AS Řím

Derby della Capitale (Derby o hlavní město)

Římské derby mezi Laziem a AS patří mezi nejvypjatější zápasy světa. Nechvalně proslulí jsou především fanoušci Lazia. Některé ultras skupiny příznivců tohoto klubu používají na svých transparentech nacistickou symboliku a často rasisticky urážejí hráče tmavé pleti v týmu rivala.

Španělsko – LaLiga

Sevilla FC – Betis

Derbi sevillano (Sevillské derby)

Sevillské derby je známé také jako Velké derby (El Gran Derbi). Sevilla FC sídlí v lukrativní čtvrti Nervión, zatímco Real Betis je klubem z jižní, chudší části města. Z toho vyplývá, že ve vzájemnéím klání jde částečně i o souboj společenských tříd. Historicky je silnější Sevilla FC, aktuálně se však víc daří Betisu.

Portugalsko – Primeira Liga

Benfica – Sporting

Dérbi da Capital (Derby o hlavní město)

Portugalsku fotbalově kralují tři kluby. Velkou trojku (Os Três Grandes) tvoří Benfica (38 titulů), FC Porto (30 titulů) a Sporting (19 titulů). Jen dvakrát v historii se stal mistrem jiný tým (v roce 1946 Belenenses a v roce 2001 Boavista Porto). I proto je lisabonské derby velmi prestižním zápasem.

Brazílie – Série A

Santos – Sao Paulo FC

San-Sao

Podobně jako Fla-Flu v Riu de Janeiro má i Sao Paulo derby pojmenované spojením zkratek dvou tamních velkých klubů. Santos a Sao Paulo FC se střetly už v 321 oficiálních utkáních. Ve 139 z nich vyhráli hráči Sao Paula, 107krát zvítězil Santos. Naposledy skončilo derby triumfem 4:1 pro Sao Paulo.

Ekvádor – Liga Pro

Emelec – Barcelona SC

El partido inmortal (Nesmrtelný zápas)

Kluby Emelec a Barcelona SC sídlí v Guayaquilu. Toto významné přístavní město je se svými třemi miliony obyvatel druhým největším městem Ekvádoru. Oba jsou co do počtu titulů nejlepšími kluby země a překonávají všechny soupeře z hlavního města Quita i zbytku státu.